شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق.. مقارنة بين G Suite vs Microsoft 365 لمعرفة الأفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتساءل الكثيرون عن الفرق بين Microsoft 365 وG Suite وأيهما أفضل فى العمل، ولا سيما الشركات الناشئة، لذا نعرض فيما يلى شرح مفصل للخدمتين لمساعدتك فى تحديد الأفضل لعملك.

سهولة الاستخدام:

يتمتع كل من G Suite و Microsoft 365 بميزة كونهما مألوفين لمعظم المستخدمين، إذ يتمتع G Suite بالشكل والأسلوب المألوفين لـ Gmail ، بينما يعتمد Microsoft 365 على البرنامج الذى يعرفه العديد من المستخدمين منذ سنوات، إذا لم تكن قد استخدمت أيًا منهما من قبل ، فإن G Suite أقل تخويفًا قليلاً وأكثر سهولة فى البدء.

البريد الإلكترونى:

يعتبر كل من Gmail و Microsoft Outlook من Google من مزودى البريد الإلكترونى الرائدين المتاحين اليوم، ويهتم معظم المستخدمين بشكل أساسى بمدى سهولة إعداد البريد الإلكترونى للنشاط التجارى الخاص بهم، ومقدار مساحة تخزين البريد الإلكترونى لديهم، والحد الأقصى لحجم الملف الذى يمكنك إرفاقه برسالة بريد إلكتروني.

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التطبيقات:

يتضمن كل من G Suite و Microsoft 365 برنامجًا لإنشاء المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية، ويقدم كلاهما إصدارات تستند إلى المتصفح، بالإضافة إلى تطبيقات iOS و Android، ومع ذلك ، يقدم Microsoft 365 فقط إصدارات سطح المكتب من برامجه لعملاء Business و Business Premium.

التعاون:

تم تصميم G Suite و Microsoft 365 حول تعاون الفريق، ومع ذلك، تستخدم كلتا الشركتين نهجهما الفريد لتسهيل العمل الجماعى، ليس بالضرورة أفضل من الآخر، بل يتلخص الأمر فى ما تتوقعه الشركة من أدوات التعاون الخاصة بها.