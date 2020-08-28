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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تاكسى طائر يعمل بالكهرباء قادر على نقل 4 ركاب بدون انبعاثات.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال مصممو Vertical Aerospace ومقرهم بريستول، إنها ستكون أول مركبة كهربائية مجنحة تعمل بالإقلاع والهبوط الرأسي (eVTOL) يتم اعتمادها.
تاكسى طائر 4 ركاب
تتوقع الشركة أن تبدأ VA-1X رحلاتها التجارية في عام 2024، حيث ستنطلق مباشرة فوق حركة المرور الأرضية، بعد اختبار الطيران الذي سيبدأ العام المقبل.
وفقًا لـ Vertical Aerospace، من المحتمل أن تنتهي الرحلات في المركبة بتكلفة تتراوح بين 5 و 10 جنيهات إسترلينية لكل ميل يتم قطعه، بين رحلة طائرة هليكوبتر وسيارة خاصة.
تاكسى طائر كهربائى بالكامل
ويعد VA-1X هو الخليفة لتصميم الشركة السابق، الذي أطلق عليه اسم Seraph - والذي، على عكس VA-1X، كان متعدد المروحيات مع اثني عشر زوجًا من الشفرات.
في حين أن المبدأ الأساسي كان مختلفًا، فقد تم تصميم VA-1X بالخبرة المكتسبة من تطوير Seraph وبطارياتها وأدوات التحكم في الطيران.
تاكسى طائر كهربائى
قال مايكل سيرفينكا، الرئيس التنفيذي لشركة Vertical Aerospace: "ستحدث تقنية eVTOL ثورة في مجال السفر، حيث ستجمع بين سلامة شركات الطيران التجارية والفوائد البيئية والتكلفة لتزويد الرحلات بالكهرباء".
وأضاف سرفينكا: "مع إطلاق VA-1X، نحن فخورون بأن نقترب من eVTOL، فهى خطوة أخرى نحو تبني السوق الشامل ودعم الحقبة التالية من الطيران."
كما أوضح: "في Vertical Aerospace، نعتقد أنه يجب أن يتمكن الأشخاص من الانتقال بسرعة وبتكلفة معقولة من A إلى B دون التضحية بالكوكب، ومع VA-1X ، ستبدأ هذه الرؤية في التحقق في أقل من خمس سنوات".
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