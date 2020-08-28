شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما هى خدمات جوجل بلاى ولماذا هى مهمة لأى هاتف أندرويد؟ والان مع تفاصيل الخبر





القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أولًا.. ما هي خدمات جوجل بلاي؟وفقا لما ذكره موقع "العربية"، فإن (خدمات جوجل بلاي) هي عبارة عن تطبيق مدمج في هاتفك، ولكنه ليس تطبيقا عاديا يعمل بالطريقة نفسها التي تعمل بها التطبيقات في هاتفك، وعندما تحاول فتحه، لن يحدث أي شيء.

ومع ذلك، يتم تثبيته افتراضيًا في جميع أجهزة أندرويد، كما يحصل على تحديثات منتظمة، وعدد الأذونات التي يتطلب الوصول إليها كبير جدًا، حيث يصل إلى كل شيء تقريبًا. باختصار هو تطبيق يرتبط ارتباطًا وثيقًا بنظام أندرويد نفسه.

(خدمات جوجل بلاي) هي عبارة عن حزمة من واجهات برمجة التطبيقات APIs التي تضمن لك الحصول على تحديثات التطبيقات في هاتفك بدون الاعتماد على تحديثات نظام التشغيل أندرويد، حيث إنها مسؤولة عن إدارة متجر تطبيقات أندرويد، فهي تتحكم في تنزيل التطبيقات وتشغيلها بسلاسة على جهازك، وكذلك تحديثها باستمرار.

كما أنها مسؤولة أيضًا عن ربط التطبيقات بخدمات جوجل الأخرى، مثل: تسجيل الدخول بحساب جوجل، وتطبيق الخرائط، وجيميل Gmail، وبدون تشغيل خدمات جوجل بلاي، لا يمكنك استخدام أي من تطبيقات جوجل الرئيسية في هاتفك.

كما تُخفي المعلومات الحساسة عن التطبيقات، وتدير بشكل أساسي كل التطبيقات التي تعمل في الخلفية من أجل الحفاظ على كفاءة البطارية. حيث تسمح للتطبيقات في متجر جوجل بلاي بالاتصال بواجهات برمجة تطبيقات جوجل وتساعد في القيام بالكثير من الأشياء في الخلفية.

في الواقع يمكننا اعتبارها بمثابة ثورة في هواتف أندرويد خلال السنوات القليلة الماضية، على سبيل المثال: قبل ظهور (خدمات جوجل بلاي) كان لا يمكنك تحديث تطبيق خرائط جوجل إلا عن طريق تحديث نظام التشغيل نفسه، وكما نعلم أن تحديث هواتف أندرويد يعتمد كليًا على الشركات المصنعة للهواتف وليس على شركة جوجل وحدها.

Advertisements

اليوم لم يعد هناك انتظار للحصول على تحديثات للتطبيقات بل يحدث ذلك تلقائيًا من خلال (خدمات جوجل بلاي). وبالتالي تتيح (خدمات جوجل بلاي) لهاتفك الذكي الاستفادة من أحدث إصدارات التطبيقات دون الحاجة إلى ترقية نظام أندرويد. ولكن هذا لا يشمل جميع التطبيقات المتاحة في متجر (جوجل بلاي)، بينما هو مخصص في الأساس لتطبيقات جوجل، مثل: جيميل، وتطبيق جوجل، ومتجر جوجل بلاي، وخرائط جوجل، ويوتيوب، وغيرها من تطبيقات جوجل التي تستخدمها في هاتفك.

هذا يعني أن أي إصدار من نظام أندرويد، بدءًا من Android 4.3 أو أي إصدار أحدث، يمكنه الاستفادة من التطبيقات والميزات الجديدة، بغض النظر عن تحديثات نظام التشغيل. حيث إنها في الأساس طريقة لتجزئة التحديثات والتأكد من أن أكبر عدد ممكن من مستخدمي نظام أندرويد يمكنهم الاستمتاع بأحدث الميزات في التطبيقات دون الحاجة لتحديث النظام بالكامل.

بدأت خدمات جوجل بلاي كجزء من إصدار (Android 4.3) ولكنها استمرت في النمو تدريجيًا مع إصدارات نظام أندرويد الجديدة، خاصة مع وصول نظام أندرويد 5، وأندرويد 6. وفي الوقت الحاضر مع توفر نظام أندرويد 9 على نطاق واسع، أصبحت (خدمات جوجل بلاي) جزءًا أساسيًا من نظام أندرويد.





هل يمكنك إيقاف تشغيل خدمات جوجل بلاي في هاتفك؟كان من الممكن إيقاف تشغيل (خدمات جوجل بلاي) في الماضي، ولكن الآن لا غنى عنها في هواتف أندرويد حيث إنها جزء من (خدمات جوجل للأجهزة المحمولة) Google Mobile Services التي تُعرف اختصارًا باسم GMS. وهذه هي الخدمات نفسها المحظور على شركة هواوي تثبيتها في هواتفها الجديدة منذ مايو 2019 بسبب الحظر الأميركي الذي فرضه الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الشركة.

ومع ذلك، من الممكن أن يكون هاتفك الذكي خاليًا تمامًا من تطبيقات وخدمات جوجل ويعمل بصورة طبيعة بفضل واجهات المستخدم الجديدة التي توفرها جميع شركات تصنيع هواتف أندرويد، ولكن لن تتمكن من استخدام تطبيقات وخدمات جوجل أو ربطها بتطبيقات أخرى في هاتفك.

على سيبل المثال: تعتمد هواتف سامسونج على واجهة (One UI)، ويمكنك تنزيل التطبيقات من متجر (Galaxy Store)، وتعتمد هواتف هواوي على واجهة (EMUI) ويمكنك تنزيل التطبيقات من متجر (AppGallery)، وهواتف أوبو تعتمد على واجهة (ColorOS)، وكذلك الحال في معظم هواتف أندرويد.