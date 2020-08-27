طريقة تحويل النص المكتوب إلى صوت باللغة العربية

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هناك أسباب كثيرة تجعلك ترغب في تحويل النص المكتوب إلى صوت بأي لغة كانت، فمثلاً قد ترغب في تحويل مقالة ما إلى مقالة مسموعة او حتى كتاب مسموع لتتمكن من سماعه أثناء تمارينك أو اثناء ذهابك للعمل وربما ترغب في أن ترسل عمل كتابي إلى شخص كفيف ليستمتع به.

لهذا الأسباب وأكثر توجد مواقع متخصصة في عملية تحويل النص المكتوب إلى صوت باكثر من لغة وتنتشر هذه المواقع للغاية على شبكات الإنترنت وتوجد بكثرة أيضاً واليوم سنختار لكم أحد هذه المواقع الذي وجدناه وهو acapelabox وهو موقع مجاني للاستخدام.

تنبيه هام : مهما كانت جودة النص المحول إلى صوت باستخدام المواقع او البرامج الآلية فلن يكون ولن يصل إلى ربع الجودة التي يقدمها القراء البشر والـ Voice Over لذا أنصح وبشدة إن كنت ترغب في الحصول على نص مقروء بأعلى جودة وأفضل تقنية ممكنة أن تقوم بتوظيف أحد هؤلاء الـ Voice over Actors والحصول على مساعدتهم.

طريقة تحويل النص المكتوب إلى صوت بإستخدام موقع acapelabox :

في البداية توجه إلى صفحة الموقع الرئيسية من خلال هذا الرابط هنا .

الآن ستجد أمامك شاشة الترحيب بالشكل التالي :

1- من خلال هذه القائمة المنسدلة قم باختيار اللغة، كما ترى هناك مجموعة كبيرة من اللغات التي يمكنك الاختيار منها وستجد للغة العربية موجودة في اعلى القائمة

2- يمكنك من خلال هذه القائمة المنسدلة إختيار الصوت الذي ترغب باستخدامه، ستجد مجموعة من الأصوات العربية الخاصة بالموقع مثل ليلى ونزيه وبجوار كل صوت كما ترى ستجد علامة تدل إن كان لذكر أو لأنثى .

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3- في هذا المربع تقوم بكتابة النص الذي ترغب في تحويله إلى نص مقروء بأي لغة ترغب بها وبجانبه ستجد اختيار لتتمكن من تحميل الملف الصوتي واختيار الصيغة التي ترغب بها

4- هذا الزر هو للاستماع للنص المقروء ولكن قبل أن تقوم بالضغط عليه يجب ان تضع علامة الموافقة أمام الاختيار رقم 5

6 + 7 : لتعديل مستوى الصوت وسرعته ولجعله اكثر حدة أو اقل حدة قليلاً.

لتتمكن من التحميل كل ما عليك فعله هو الضغط على القائمة الاولى الموجودة بالصورة بالأسفل ثم الضغط على كلمة Download لتبدأ عملية التحميل، ولكن لاحظ قبل أن تبدأ التحميل أنك ستحتاج إلى الاشتراك في الموقع وشراء بعض النقاط لتتمكن من تحميل الملفات من عليه كما ترغب .

نأمل ان يكون هذا الموضوع قد ساعدكم على تسهيل أمور حياتكم قليلاً و على تحويل النص المكتوب إلى صوت وزيادة الفائدة التي تحصلون عليها من الانترنت ، إن كانت لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموقع أو أي موقع آخر يمكنكم تركها في مربع التعليقات بالأسفل.

رابط زيارة موقع تحويل النص المكتوب الى صوت