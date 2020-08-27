“تيك توك” أكثر مواقع التواصل انتشارا بين شباب مصر

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 أغسطس 2020 10:18 مساءً - اجتاح تطبيق الـ “التيك توك” شبكات التواصل الاجتماعي منذ عام 2018، و بلغ عدد مستخدميه أكثر من 1.5 مليار مستخدم منهم نصف مليار مستخدم نشط شهريا أغلبهم من فئة الشباب والمراهقين .

يستحوذ تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير تيك توك على اهتمام ملايين المصريين، ولاسيما المراهقين، حتى وصلت قاعدة مستخدمي التطبيق الصيني في مصر إلى 7.2 مليون مستخدم نشط شهريا نهاية العام الماضي.

وبحسب بيانات رسمية مصرية فإن المستخدمين ينقسمون بين 62% ذكور، و38% إناث.

ويعد تيك توك النسخة الدولية من تطبيق “دويين” المنتشر داخل الصين، وتم إطلاقه عام 2016، ويسوق نفسه على أنه منصة تصور وتوثق وتقدم وجه العالم الخلاق، المعرفة، ولحظات الحياة المهمة عبر جهاز الهاتف الذكي.

وينتشر التطبيق داخل أكثر من 150 دولة ومدعوما بعدد 75 لغة، ما جعله يتمتع بقاعدة مستخدمين تصل إلى 800 مليون مستخدم نشط شهريا، وعدد تنزيلات يتخطى 2 مليار مرة عالميا.

لماذا يقبل المصريون على تيك توك؟

يتميز التطبيق الذي أطلقته شركة “بايتس دانس” الصينية بسهولة التحميل والاستخدام، ما جعله قبلة لملايين المصريين.

فهو لا يحتل مساحة كبيرة على الهاتف، وبمجرد امتلاك هاتف ذكي ينتمي لأي علامة تجارية دون التقيد بمواصفات خاصة، يمكن تصوير مقطع فيديو لمدة 15 ثانية حتى تجذب متابعة واهتمام المستخدمين.

الأمر بمنتهى البساطة لا يحتاج المستخدم إلى برامج تحرير الفيديوهات، نظرا لأن تيك توك يمتلك مجموعة من إمكانيات التحرير ويسمح للمُصمم بالتحرير كما يحلو له.

ويقول كيند بولز، الذي تولى إدارة فريق تصميم موقع تويتر، إن المراهقين وجدوا ضالتهم في تيك توك لتوسيع دائرة تواصلهم مع أشخاص أخرين، وليس الاقتصار على الأصدقاء كما في تطبيق سناب شات أو أنستقرام.

أضاف بولز “لايمكن أن نغفل هوس الشهرة الذي يعيش فيه مستخدمو تيك توك، مع توافر سهولة الانتقال بين مقاطع الفيديو المدعومة بموسيقى متنوعة”.

كما يلعب عنصر المكافآت الذي يوفره التطبيق دورا مهما في استقطاب المستخدمين، فكلما زاد عدد المتابعين ومشاهدات مقاطع الفيديو كلما كان هناك فرصة أكبر لحصول المستخدم على مكافآت.

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الأولوية للمراهقين

يمثل المراهقون داخل مصر الشريحة الأكبر من مستخدمي تيك توك، حتى استحوذ المستخدمون الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 24 عاما على 64% من إجمالي المستخدمين داخل مصر.

وهو الأمر الذي أعتبره بولز ضمن استراتيجية التطبيق الذي تم تصميمه بقواعد بسيطة حتى يكون مناسبا وجذابا للمراهقين.

وهو ما جعل التطبيق محل نقد نظرا لاستهلاكه الكثير من وقت الشباب والمراهقين وعزلهم عن العالم المحيط بهم.

فبحسب البيانات، يشاهد المصريون حوالي 8.3 مليار فيديو شهريا على تيك توك.

صعوبات كبيرة

يواجه التطبيق الصيني صعوبات كبيرة، حيث تقدم كيفين ماير الرئيس التنفيذي لشركة تطبيق التواصل الاجتماعي تيك توك باستقالته من منصبه في ظل الضغوط التي تمارسها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الشركة باعتبارها تمثل “تهديدا للأمن القومي الأمريكي”.

وأصدر ترامب مؤخرا قرارا تنفيذيا يلزم شركة بايتس دانس المالكة لتطبيق تيك توك، لبيع نشاطها التجاري داخل الولايات المتحدة خلال 90 يوما، أو تواجه خطر الإغلاق النهائي.

وتبحث شركة مايكروسوفت استغلال الفرصة لشراء تيك توك داخل أسواق الايات المتحدة، كندا، استراليا ونيوزيلندا.

تم تقدير منصة تيك توك من قبل بعض المستثمرين في بايتس دانس بنحو 50 مليار دولار، وفق ما ذكرته وكالة رويترز.

وفي ضوء ذلك يواجه تيك توك منافسة من بعض التطبيقات الأخرى مثل تطبيق تريلر للفيديوهات القصيرة، والذي دشن عليه الرئيس ترامب حسابا رسميا، وونشر محتوى يروج لحملته الانتخابية الجديدة، طالبا من المستخدمين متابعة حسابه.

ومن جانب آخر تم حظر التطبيق الصيني داخل الهند أحد أكبر أسواقه، في ظل الخلافات الجارية من جارتها الصين.