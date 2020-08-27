هكذا يمكنكم تسريع مقاطع الفيديو في Vimeo

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 أغسطس 2020 10:18 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 27 - أغسطس - 2020 9:08 مساءً

لمن يهمه الامر، هكذا يمكنك تسريع مقاطع فيديو Vimeo أو إبطائها باستخدام عناصر التحكم في السرعة، من خلال استخدام أي متصفح إنترنت على جهاز (Mac) أو حاسب ويندوز.

بعد تسجيل الدخول إلى حساب (PRO) أو (Business) أو بريميوم في Vimeo انتقل إلى لوحة الإعدادات الخاصة بالفيديو الذي ترغب في تعديله.

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افتح علامة التبويب (تضمين).

ضمن عناصر التحكم بالفيديو، قم بتبديل الزر (عناصر التحكم في السرعة).

ستظهر الآن عناصر التحكم في السرعة أينما تم تضمين الفيديو الخاص بك.

كيفية تسريع الفيديو المضمن أو إبطائه:

بعد تمكين عناصر التحكم في السرعة، يمكنك الآن ببساطة النقر فوق رمز الترس في أسفل الزاوية اليمنى من الفيديو المضمن لتحديد سرعة التشغيل المفضلة لديك، حيث يمكن إبطاء مقاطع الفيديو إلى نصف السرعة، أو تسريعها حتى 1.25 أو 1.5 أو ضعف سرعتها العادية.

الجدير بالذكر أن هذه الميزة موجودة في منصة يوتيوب منذ مدة طويلة، حيث يمكنك تسريع الفيديو من خلال النقر على رمز الترس أسفل الفيديو واختيار سرعة التشغيل ثم يمكنك تحديد سرعة التشغيل التي تريدها، حيث تتيح لك منصة يوتيوب اختيار سرعة 0.25 أو 0.50 أو 0.75 أو عادي أو 1.25 أو 1.50 أو 1.75 أو 2.00، كما يمكنك تفعيل التعليقات التوضيحية للفيديو وتفعيل الترجمة والشرح واختيار الجودة بكل بساطة.

يمكنك الحصول على اشتراك في Vimeo من خلال الحصول على إحدى الخطط المتوفرة على الموقع، والتي يمكنك الوصول لها من هنا.