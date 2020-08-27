تكنولوجيا: تسريبات مصورة لحافظات هواتف Mate 40 Pro وMate 40

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت أحدث التسريبات المصورة للحافظات الخاصة بهواتف هواوي القادمة Mate 40 وMate 40 Pro، والتي تؤكد على تصميم دائري للكاميرة الخلفية.

جاءت أحدث التسريبات المصورة عبر Digital Chat Station اليوم لتقدم تفاصيل أكثر حول سلسلة هواتف Mate 40، وذلك من خلال صور للحافظات الخاصة بالإصدارات الجديدة.

تؤكد الصور المسربة اليوم على التصميم الدائري من جديد للكاميرة الخلفية، دون أي ثقوب إضافية في تصميم الحافظة للفلاش، وهو تصميم مختلف عن التسريبات المصورة السابقة التي أشارت إلى أن الكاميرة الخلفية في سلسلة Mate 40 تأتي بتصميم مربع هذا العام.

ويتميز التصميم الدائري لوحدة الكاميرة الخلفية بحجم أكبر مما قدمت هواوي في سلسلة Mate 30، كما قدمت الصور الخاصة بحافظات هاتفي Mate 40 وMate 40 Pro نظرة أوضح للإختلافات بين الإصدار الرئيسي وإصدار Pro.

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وتكشف الحافظة عن أن هاتف Mate 40 Pro يأتي بزر للتحكم في الصوتيات في الإطار الجانبي للهاتف، حيث تظهر الفتحة الخاصة بهذا الزر في الحافظة، على عكس هاتف Mate 30 Pro السابق من هواوي الذي جاء بميزة التحكم في مستوى الصوتيات عبر الشاشة.

أيضاً يضم هاتف Mate 40 Pro مكبرات صوتية ستريو grille التي تظهر في الجزء السفلي والجزء العلوي من الهاتف، من جانب أخر تكشف حافظة هاتف Mate 40 عن ثقب بحجم أكبر في الجزء العلوي، والذي يعود وفقاً للتوقعات لسماعات 3.5مم.

أيضاً تؤكد الصورة المسربة لحافظات سلسلة Mate 40 على وجود IR blaster في كلا الهاتفين، ومن المتوقع أن تستمر التسريبات في الكشف عن تفاصيل سلسلة هواتف Mate 40 حتى الإعلان الرسمي المتوقع أن يأتي خلال شهر سبتمبر المقبل.

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