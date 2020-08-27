تكنولوجيا: ساعة Huami Amazfit Neo الذكية متوفرة الآن بسعر يبدأ 39.99 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - مع نجاح كل من Amazfit GTS و Amazfit GTR في العام الماضي، قامت هذه الساعات الذكية من Huami بالتأثير على صناعة الساعات الذكية. والآن، ظهرت ساعة Huami Amazfit Neo الذكية الجديدة التي تم إصدارها مؤخرًا للبيع على الإنترنت.

وحسبما ورد، تأتي الساعة الذكية مزودة بجهاز لتتبع معدل ضربات القلب على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وأيضًا تتبع النوم، كما أنها مقاومة للماء مقاومة للماء حتى 50 متر، بالإضافة إلى أنها تحتوي على بطارية والتي تستمر في العمل حتى 28 يوم.

ولقد اعتمدت Huami على أسلوب رجعي لتصميم ساعتها الذكية Amazfit Neo الجديدة، فهي تأتي بحزام جذاب متوفر باللون الأسود أو البرتقالي أو الأخضر، ويعتبر تصميم الساعة قريب بعض الشيء لساعات كاسيو من الثمانينيات.

ومن حيث الوظائف الداخلية، فهي تتضمن جهاز تتبع معدل ضربات القلب وتعقب النوم، مع PAI (ذكاء النشاط الشخصي)، وأوضاع الرياضة بما في ذلك تتبع التمارين ومزامنة الهاتف الذكي المعتادة. وتستخدم Amazfit Neo تطبيق Zepp المحدث والذي يعمل مع Android 5.0 أو iOS 10.0.

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وتشمل المواصفات الخارجية الأخرى شاشة STN بالأبيض والأسود بحجم 1.2 بوصة، مع أربعة أزرار في المجموع بمعدل اثنين من كل جانب لرفع أو خفض أو تشغيل الإضاءة الخلفية.

تأتي Amazfit Neo بأبعاد تبلغ 40.3 × 41 × 11.7 ملم وتزن حوالي 32 جرامًا. وعلاوةً على ذلك، هناك دعم لبلوتوث 5.0، وبطارية ليثيوم أيون بوليمر بسعة 160 مللي أمبير والتي من المفترض أن تستغرق 2.5 ساعة لشحنها بالكامل.

تأتي عبوة الصندوق مرفقة مع الساعة والحزام وقاعدة الشحن ودليل المستخدم. يمكن شراء Amazfit Neo بسعر مخفض لـ 39.99 دولارًا أمريكيًا باستخدام الكوبونات.

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