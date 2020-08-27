تكنولوجيا: تسريب بعض التفاصيل عن هاتف Galaxy A12

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة سامسونج لتحديث أحد أجهزتها بمجموعة Galaxy A قريبًا؛ وهو هاتف A11 الذي تم إطلاقه في شهر مايو، ولكن من المقرر أن يتم استبداله قريبًا بـ Galaxy A12 القادم.

ويحمل هذا الهاتف الاسم الرمزي SM-A125F، وفقًا لتقرير جديد. كما يُقال إن A12 قادم بخيارين للتخزين: 32 جيجابايت و 64 جيجابايت.

ومن المتوقع أن يحافظ A12 على شاشة PLS TFT التي تعمل باللمس من طراز A11 بالإضافة إلى إعداد كاميرا خلفية ثلاثية، مع مستشعر بصمة في مكان ما على الجهاز، على الأرجح في الخلف.

لم يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل في الوقت الحالي، ولكن بالنظر إلى أنه قد تم فتح باب التسريباتـ فمن المتوقع أن نسمع المزيد عن A12 قريبًا.

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