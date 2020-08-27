تكنولوجيا: استقالة الرئيس التنفيذي لشركة TikTok بسبب سياسات رئيس الولايات المتحدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد تم تعيين كيفن ماير، المدير التنفيذي السابق لشركة ديزني، كرئيس تنفيذي لشركة TikTok في منتصف شهر مايو، والآن قد استقال ماير بالفعل.
ففي مذكرة للموظفين، نقلتها CNN Business، قام الرئيس التنفيذي السابق بتفصيل الأسباب الكامنة وراء هذه الخطوة بعد أقل من أربعة أشهر من تعيينه في المنصب.
وجاء في الرسالة أنه في أعقاب “التغيير الحاد” في البيئة السياسية، قام ماير “بتفكير كبير بشأن ما ستتطلبه التغييرات الهيكلية للشركة”، وفي النهاية قرر ترك الشركة.
وقال بيان متحدث باسم TikTok إن المنصة تقدر الديناميكيات السياسية في الأشهر القليلة الماضية وقد غيرت نطاق دور كيفن ماير، إذ تم تعيينه أيضًا كمدير عمليات في ByteDance، الشركة الأم لـ TikTok، لكننا لم نعلم بعد ما إذا كان سيحتفظ بهذا المنصب.
جدير بالذكر انه قد تم دفع TikTok لبيع أعمالها في الولايات المتحدة إلى شركة أمريكية من أجل الاستمرار في العمل على الأراضي الأمريكية، وإلا فسيتعين على رئيس الولايات المتحدة التوقيع على أمر تنفيذي يحظر المنصة بشكل فعال. وتشير أحدث المعلومات إلى أن شركة Oracle ستقوم بشراء المنصة وبالتالي توفير TikTok في الولايات المتحدة بصورة مستمرة.
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