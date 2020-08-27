يمكن إستغلال الهواتف الذكية لإستنساخ مفاتيح المنازل

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد سمعنا جميعًا عن إستنساخ المفاتيح، ولكن هذا عادةً ما يتضمن الشخص الذي يأخذ مفتاحك الفعلي، ويصنع قالبًا، ثم يعيد إنشاء نسخة من هذا المفتاح. هذا يعني أنه إذا راقبت مفاتيحك جيدًا، فأنت عادة بأمان. ومع ذلك، يبدو أن الأمر قد لا يكون كذلك بعد الآن.

هذا لأن الباحثين في جامعة سنغافورة، قاموا بإنشاء برنامجًا يمكن أن ينسخ مفتاحك أثناء إستخدامه مع ميكروفون هاتفك الذكي. كيفية عمل ذلك هي أنه عند إدخال المفتاح في قفل الباب، يلتقط ميكروفون الهاتف الذكي الصوت الصادر عن دبابيس قفل الباب بينما تتحرك حواف المفتاح فوقها.

يتم بعد ذلك تفسير هذه الأصوات بواسطة التطبيق لمعرفة النمط في حواف مفتاحك، ثم يتم آنذاك إنتاج مجموعة من المفاتيح التي تشبه المفتاح الذي إستخدمته. ووفقًا للباحثين، فقد صرحوا بالقول : ” في المتوسط​، SpiKey قادر على توفير 5.10 مفاتيح مؤهلة تضمن إدراج مفتاح الضحية الصحيح من إجمالي 330424 مفتاحًا، مع ترشيح 3 مفاتيح في الغالب “.

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يبحث الباحثون أيضًا في إمكانية إستغلال أنظمة جرس الباب الذكية، حيث بدلاً من إستخدام ميكروفون هاتفك، يمكنهم أيضًا إستخدام الميكروفونات من أنظمة جرس الباب الذكية لإلتقاط الأصوات أيضًا.