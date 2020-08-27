الهاتف Realme X7 Pro سيحصل على نسخة خاصة ستضم المعالج Snapdragon 860

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Realme X7 Series يوم الثلاثاء المقبل، ونتوقع أن نرى هاتفين، وهما Realme X7 العادي و Realme X7 Pro الأقوى. ومع ذلك، فقد وردتنا الآن تقارير جديدة من الصين تفيد أنه سيكون هناك هاتف ثالث يُطلق عليه إسم Realme X7 Pro Player سيضم المعالج Snapdragon 860 على عكس الهاتف Realme X7 Pro الذي سيصل مع المعالج +MediaTek Dimensity 1000.

نعم، تشير الصورة إلى المعالج Snapdragon 860، ولكن لم يتم بعد الإعلان رسميًا عن هذا المعالج من قبل شركة كوالكوم، ولكن هناك إحتمال أن يتم الإعلان عنه جنبًا إلى جنب مع الهاتف Realme X7 Player. وعلى ما يبدو، المعالج Snapdragon 860 الجديد سيكون بمثابة حل وسط بين Snapdragon 855 و Snapdragon 865.

Advertisements

ليست هذه هي المرة الأولى التي تُطلق فيها شركة Realme نسخة Player من هواتفها الذكية، على الرغم من أنها ستكون أول من يستخدم المعالج Snapdragon 860. الهاتف Realme X50 Pro 5G الذي تم الإعلان عنه في شهر فبراير الماضي حصل بدوره على نسخة مُحسنة موجهة للاعبين مع نظام تبريد محسن وطبقات إضافية لتبديد الحرارة على نحو أفضل تُدعى Realme X50 Pro Player، ولكنها لم تشق طريقها إلى خارج الصين. والآن، يبقى أن نرى ما إذا كان الهاتف Realme X7 Player سيخضع لنفس المعاملة أو ما إذا كان سيشق طريقه إلى الأسواق العالمية.