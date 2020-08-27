تكنولوجيا: لو معاك أندرويد.. 40 تطبيقا خبيثا عليك حذفها من هاتفك الذكى فورا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر باحثون من فريق White Ops Satori Threat Intelligence & Research من وجود أكثر من 40 تطبيقًا تصيب هاتفك الذكى ببرامج ضارة خطيرة، فإذا تم تنزيل البرنامج الضار، الذى يطلق عليه اسم TERRACOTTA، يمكن استخدامه لإنشاء إعلانات احتيالية وملء هاتفك الذكى بإعلانات مزعجة.
أوضح الباحثون: "بدءًا من أواخر عام 2019، ظهرت مجموعة من تطبيقات أندرويدفى متاجر التطبيقات مع عرض مغرى، إذا قمت بتنزيل التطبيق، وملء التفاصيل الخاصة بك ستحصل على هدايا مجانية مثل الأحذية وتذاكر الأحداث، والقسائم، وحتى علاجات الأسنان باهظة الثمن، وفى غضون 14 يومًا، سيتم إرسال هذه الأحذية بالبريد إلى باب منزلك مجانًا بدون قيود".
وأضاف الباحثون: "يبدو الأمر جيدًا لدرجة يصعب تصديقها، ولكن من الواضح أن العديد من مستخدمى Android وجدوا الوعد مغريًا بما يكفى للاشتراك، ومما لا يثير الدهشة أن "الأحذية المجانية" لا تظهر أبدًا، وبدلاً من ذلك تقوم التطبيقات بتثبيت برامج ضارة خطيرة على هاتفك الذكى، و "كان" المنتج "المجانى الحقيقى الذى تم إرساله إلى المستخدمين عبارة عن حمولة جديدة من البرامج الضارة للاحتيال الإعلاني".
واكتشف الباحثون البرامج الضارة فى آلاف التطبيقات، بما فى ذلك 40 تطبيقًا خطيرًا تم اكتشافه فى يونيو ويوليو من هذا العام.
قال متحدث باسم Google : " نظرًا لتعاوننا مع White Ops فى التحقيق فى عملية احتيال الإعلانات TERRACOTTA ، ساعدتنا النتائج الحاسمة فى ربط الحالة بمجموعة من تطبيقات الأجهزة المحمولة التى تم العثور عليها مسبقًا وتحديد التطبيقات السيئة الإضافية، وسمح لنا ذلك بالتحرك بسرعة لحماية المستخدمين والمعلنين والنظام البيئى الأوسع - فعندما نحدد انتهاكات السياسة، نتخذ الإجراءات".
بناءً على النتائج، يحث الباحثون المستخدمين على توخى الحذر بشأن التطبيقات التى يقوموا بتنزيلها.وفيما يلى قائمة التطبيقات:
com.blapp.videodownloader
softin.ny.women.fitness.miss.bikini
com.record.my.call
media.music.mp3player.musicplayer
luxury.art.effect.snapchat
com.bookmark.money
gallery.photomanager.picturegalleryapp.imagegallery
beautyrooom.filtersforselfie.sweet.face.camera
com.tumblr
anime.face.changer.cartoon.photo_editor
filter.selfie.camera.photo.stickers
com.livevideocallvideochat.livevideocalllite
christiansingles.match.dating.meetfriends.chat
live.wallpaper.t910001780
com.bigoceanstudio.vpn.unblock.master.unlimited.proxy.hotspot
com.yellowpages.android.ypmobile
com.glasses.tabatatimer
com.science.wishboneapp
cofs.filters4snapchat
com.deccanappz.livechat.indianchat
com.tiramisu.driftmax2
com.eastidahonews.id3165
com.lbrc.PeriodCalendar
com.bestzippers.gold.lockscreen.zipper
com.lose.felly.fat.burn.workout.home.diet.plan
com.peoplefun.blockscapes
com.worldgymfitness.resistancebandsworkouts
com.peoplefun.wordsnacks
com.seagames.dominoqq
eu.livesport.MyScore_ru
app.sarhne.com
com.twobikesgame.twobikes
photo.video.instasaveapp
com.jrzheng.supervpnpayment
com.dbSoftware.siepro
com.home.design.interior.house.mansion.myhome
com.kmplayer
kr.co.rinasoft.howuse
com.nu.launcher
com.wescan.alo
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