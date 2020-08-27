شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو معاك أندرويد.. 40 تطبيقا خبيثا عليك حذفها من هاتفك الذكى فورا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر باحثون من فريق White Ops Satori Threat Intelligence & Research من وجود أكثر من 40 تطبيقًا تصيب هاتفك الذكى ببرامج ضارة خطيرة، فإذا تم تنزيل البرنامج الضار، الذى يطلق عليه اسم TERRACOTTA، يمكن استخدامه لإنشاء إعلانات احتيالية وملء هاتفك الذكى بإعلانات مزعجة.

أوضح الباحثون: "بدءًا من أواخر عام 2019، ظهرت مجموعة من تطبيقات أندرويدفى متاجر التطبيقات مع عرض مغرى، إذا قمت بتنزيل التطبيق، وملء التفاصيل الخاصة بك ستحصل على هدايا مجانية مثل الأحذية وتذاكر الأحداث، والقسائم، وحتى علاجات الأسنان باهظة الثمن، وفى غضون 14 يومًا، سيتم إرسال هذه الأحذية بالبريد إلى باب منزلك مجانًا بدون قيود".

وأضاف الباحثون: "يبدو الأمر جيدًا لدرجة يصعب تصديقها، ولكن من الواضح أن العديد من مستخدمى Android وجدوا الوعد مغريًا بما يكفى للاشتراك، ومما لا يثير الدهشة أن "الأحذية المجانية" لا تظهر أبدًا، وبدلاً من ذلك تقوم التطبيقات بتثبيت برامج ضارة خطيرة على هاتفك الذكى، و "كان" المنتج "المجانى الحقيقى الذى تم إرساله إلى المستخدمين عبارة عن حمولة جديدة من البرامج الضارة للاحتيال الإعلاني".

واكتشف الباحثون البرامج الضارة فى آلاف التطبيقات، بما فى ذلك 40 تطبيقًا خطيرًا تم اكتشافه فى يونيو ويوليو من هذا العام.

قال متحدث باسم Google : " نظرًا لتعاوننا مع White Ops فى التحقيق فى عملية احتيال الإعلانات TERRACOTTA ، ساعدتنا النتائج الحاسمة فى ربط الحالة بمجموعة من تطبيقات الأجهزة المحمولة التى تم العثور عليها مسبقًا وتحديد التطبيقات السيئة الإضافية، وسمح لنا ذلك بالتحرك بسرعة لحماية المستخدمين والمعلنين والنظام البيئى الأوسع - فعندما نحدد انتهاكات السياسة، نتخذ الإجراءات".

بناءً على النتائج، يحث الباحثون المستخدمين على توخى الحذر بشأن التطبيقات التى يقوموا بتنزيلها.

وفيما يلى قائمة التطبيقات:

com.blapp.videodownloader

softin.ny.women.fitness.miss.bikini

com.record.my.call

media.music.mp3player.musicplayer

luxury.art.effect.snapchat

com.bookmark.money

gallery.photomanager.picturegalleryapp.imagegallery

beautyrooom.filtersforselfie.sweet.face.camera

com.tumblr

anime.face.changer.cartoon.photo_editor

filter.selfie.camera.photo.stickers

com.livevideocallvideochat.livevideocalllite

christiansingles.match.dating.meetfriends.chat

live.wallpaper.t910001780

com.bigoceanstudio.vpn.unblock.master.unlimited.proxy.hotspot

com.yellowpages.android.ypmobile

com.glasses.tabatatimer

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com.science.wishboneapp

cofs.filters4snapchat

com.deccanappz.livechat.indianchat

com.tiramisu.driftmax2

com.eastidahonews.id3165

com.lbrc.PeriodCalendar

com.bestzippers.gold.lockscreen.zipper

com.lose.felly.fat.burn.workout.home.diet.plan

com.peoplefun.blockscapes

com.worldgymfitness.resistancebandsworkouts

com.peoplefun.wordsnacks

com.seagames.dominoqq

eu.livesport.MyScore_ru

app.sarhne.com

com.twobikesgame.twobikes

photo.video.instasaveapp

com.jrzheng.supervpnpayment

com.dbSoftware.siepro

com.home.design.interior.house.mansion.myhome

com.kmplayer