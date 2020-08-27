شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تعرف أن هاتفك مخترق؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، من أبرز تلك العلامات عندما يلاحظ صاحب الهاتف أن جهازه بدأ يعاني فجأة من مشكلات في العمل، أي عندما يقوم الهاتف من تلقاء نفسه بعملية إعادة الإقلاع على سبيل المثال.

ومن المؤشرات التي قد تدل صاحب الهاتف على أن هاتفه مخترق هو ظهور تطبيقات جديدة في الهاتف لم يحملها في جهازه مسبقا، وكذلك ظهور رسائل أو اتصالات غريبة في سجلات الرسائل أو الاتصالات الواردة أو الصادرة.

وبالإضافة لكل ما سبق فإن الاستنزاف السريع لمخزون البطارية أو ارتفاع حرارة الهاتف بشكل غير طبيعي عند استعماله، أو زيادة حجم حركة مرور البيانات للهاتف عبر الإنترنت، كلها تشير إلى أن الهاتف قد يكون مخترقا تبعا للخبيرة.

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وكان وجد تحقيق مثير أن ما يصل إلى 40% من مستخدمي "أندرويد"، لا يتلقون "تحديثات أمان حيوية" من جوجل.

وتوقف أبل دعم الهواتف القديمة بإصدارات جديدة من iOS، كل عام تقريبا. وليس من العملي أن تقوم أبل أو جوجل بتحديث كل هاتف قديم إلى الأبد، لذا فهي ببساطة لا تفعل ذلك.

وفي حال كنت تستخدم جهازا قديما لم يُحدّث، فستفقد إصلاحات أمنية مهمة، حيث يمكن للقراصنة استغلال الثغرات، لسرقة المعلومات الخاصة، لذا، إذا كنت ترغب حقا في البقاء آمنا، فستحتاج إلى استخدام نماذج هواتف أحدث.

ومع ذلك، هذا لا يحميك من هجمات الاختراق، حتى وإن كان لديك آخر التحديثات، ما يحفز ضرورة توخي الحذر.