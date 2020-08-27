تكنولوجيا: سامسونج تعلن رسمياً عن حدث إطلاق Galaxy Z Fold2 في الأول من سبتمبر المقبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت سامسونج اليوم رسمياً عن موعد حدث الشركة لإطلاق هاتفها القابل للطي Galaxy Z Fold2، والكشف عن تفاصيل مواصفات وسعر هذا الإصدار.

كانت العملاق الكوري قد كشفت النقاب عن هاتف Galaxy Z Fold2 في الحدث الذي أقيم في 5 من أغسطس، إلا أن سامسونج لم تقدم تفاصيل حول مواصفات هذا الإصدار أو السعر الذي ينطلق به وموعد توفره في الأسواق، واليوم تحدد الشركة موحد خاص لحدث تستعرض من خلاله كافة التفاصيل المنتظرة حول هذا الإصدار.

ولقد شغل هاتف Galaxy Z Fold2 العديد من التسريبات منذ الكشف عن الهاتف للمرة الأولى في مؤتمر Unpacked الذي عقد في أغسطس، حيث كشفت بعض التسريبات المصورة عن التغيير الذي طرأ على تصميم هذا الإصدار، إلى جانب المواصفات التي تقدم من العملاق الكوري في هاتف Galaxy Z Fold2، لذا نترقب الإعلان الرسمي للتأكيد على ما جاء في التسريبات التي نشرت حتى الآن.

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