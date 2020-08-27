تكنولوجيا: Epic Games تؤكد أن مستخدمي أجهزة أبل لن يتمكنوا من لعب الموسم الجديد من Fortnite

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لا تزال كل من Apple و Epic Games في خضم معركة قانونية مستمرة حيث تقاضي Epic شركة أبل بسبب ممارسات السوق غير العادلة في متجر التطبيقات.

وبعد إزالة اللعبة من متاجر التطبيقات التابعة لكل من أبل وأندرويد، وجهت Epic Games دعاوى قضائية إلى كل من عمالقة التكنولوجيا. وفي يوم الثلاثاء، حققت Epic Games فوزًا صغيرًا لأن المحكمة لن تسمح لشركة أبل بقطع العلاقات مع واجهات برمجة التطبيقات ومحرك Unreal Engine؛ وهي منصة ألعاب مستخدمة على نطاق واسع مملوكة لشركة Epic Games.

وكان التحذير هو أن أبل ليس عليها إعادة Fortnite إلى متجر التطبيقات، ولكن هذا يعني أيضًا أن لاعبي Fortnite على أجهزة أبل لن يكونوا قادرين على لعب أحدث موسم من اللعبة (والذي يضم سمات Marvel)، والذي سيتم إطلاقه يوم الخميس.

وأكدت Epic Games هذا في الأسئلة الشائعة المحدثة بخصوص المعركة بينها وبين أبل، موضحة أنها لا تنوي العودة إلى استخدام نظام الدفع من أبل.

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وعلى الرغم من أن أجهزة أبل لن تكون قادرة على لعب الموسم الجديد من اللعبة، إلا أنه يمكن للاعبين الاستمرار في اللعب بإصدار 13.40، ولكن لن يتمكنوا من التحديث.

كما أن لاعبي Fortnite على أجهزة أبل لن يتمكنوا من اللعب ضد أي لاعبين سوي مستخدمي أجهزة أبل مثلهم، لذلك سيتم استبعادهم من اللعب الجماعي عبر الإنترنت.

لا تزال اللعبة أيضًا مخفية من متجر Google Play، ولكن حتى قبل ظهورها في متجر Play، كان مستخدمي أندرويد دائمًا قادرين على تحميلها من موقع الشركة على الويب. وهذا شيء لا يمكن فعله مستخدمي أبل على نظام iOS بالنظر إلى أن أبل لديها سيطرة قوية على التطبيقات التي يمكن لمستخدميها تثبيتها على الأجهزة المحمولة.

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