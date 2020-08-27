تكنولوجيا: سوني تحدد يوم 17 من سبتمبر للإعلان الرسمي عن هاتف Xperia 5 II

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت شركة سوني يوم 17 من شهر سبتمبر المقبل للإعلان الرسمي عن هاتف Xperia 5 II، على أن يتم بث الحدث على قناة سوني الرسمية على شبكة اليوتيوب.

شغل هاتف Xperia 5 II بعض التسريبات خلال الفترة الماضية، كما كُشِف عن صور ثلاثية الأبعاد توضح تصميم هذا الإصدار، واليوم تؤكد سوني رسمياً على موعد كشف النقاب عن هذا الإصدار الشهر المقبل.

وتؤكد الصور ثلاثية الأبعاد على أن هاتف Xperia 5 II يأتي بتصميم كلاسيكي في الإطار العلوي، والذي يتضمن كاميرة السيلفي، كما يضم الهاتف إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية مع عدسات ZEISS T.

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من جانب أخر لم تكشف التسريبات عن تكوينات هذا الإصدار، إلا أن التوقعات تشير إلى أنه يتبنى مواصفات Xperia 1 II، أيضاً يأتي هاتف Xperia 5 II دون مستشعر 3D ToF في إعدادات الكاميرة.

أيضاً لم تقدم التسريبات أي تفاصيل حول شاشة الهاتف، حيث جاء هاتف Xperia 1 بحجم 6.5 إنش، ومن المتوقع أن يأتي Xperia 5 II بحجم أصغر في الشاشة 6.1 إنش وبدقة 1080 بيكسل، لذا نترقب الإعلان الرسمي لنتعرف على تفاصيل مواصفات هذا الإصدار كاملة.

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