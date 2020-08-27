هاتف الألعاب المميز Nubia Red Magic 5S متاح الآن للطلب المسبق على الصعيد العالمي

فاطمة أيت طالب - دبي - الهاتف Nubia Red Magic 5S الذي أعلنت عنه العلامة التجارية الفرعية Nubia التابعة لشركة ZTE في الشهر الماضي أصبح متوفرًا الآن للطلب المسبق على الصعيد العالمي. العضو الأحدث في تشكيلة Nubia Red Magic Series التي تستهدف جمهور اللاعبين سيُكلف 579 دولار أمريكي لنسخة 8GB/128GB، وما يُعادل 649 دولار أمريكي لنسخة 12GB/256GB.

تجدر الإشارة إلى أن الهاتف Nubia Red Magic 5S سيكون متاحًا للطلب المسبق لبضعة أيام قبل أن يتم عرض الهاتف للبيع بشكل رسمي إبتداءً من 2 سبتمبر. وبالإضافة إلى الهاتف، سيكون المستخدمين قادرين أيضًا على شراء ملحق التبريد مقابل 45 دولار أمريكي. ووفقا للشركة الصينية، فسوف يكون الهاتف Nubia Red Magic 5S متاحًا في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأوروبا والمملكة المتحدة وأستراليا وهونغ كونغ وإندونيسيا واليابان والكويت وماكاو والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة.

للتذكير، الهاتف Nubia Red Magic 5S يأتي مع نظام تبريد مُحسن من خلال طلائه بالفضة التي يوفر موصلية حرارية أفضل. وبالنسبة لبقية المواصفات والتصميم، فهي تتشابه مع مواصفات وتصميم الهاتف Nubia Red Magic 5G الحالي.

الإضافة الجديدة الكبيرة في الهاتف Nubia Red Magic 5S الجديد هي طبقة التبريد المطلية بالفضة. يجب أن يؤدي هذا إلى توفير نتائج أفضل من أنابيب تبديد الحرارة النحاسية التقليدية التي تستخدمها معظم الهواتف الذكية. الهاتف لا يزال يحتفظ بمروحة التبريد التي تمتاز بسرعة تبلغ 15 آلف دورة في الدقيقة مما يساهم في تعزيز نظام التبريد الكلي وإبقاء حرارة الهاتف منخفضة أثناء الشحن بقوة 55W.

وبغض بالنظر عن نظام التبريد، فالهاتف Nubia Red Magic 5S الجديد يأتي كذلك مع شاشة AMOLED بحجم 6.65 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 144Hz وبمعدل إستجابة للمس يبلغ 240Hz. وإلى جانب ذلك، هذا الهاتف يأتي كذلك مع أزرار كتف حساسة للمس تمتاز بإستجابة أعلى للمس تبلغ 320Hz مما يساعد على توفير أداء مثالي في الألعاب التنافسية.

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الواجهة الخلفية للهاتف Nubia Red Magic 5S تضم كذلك كاميرا أساسية بدقة 64 ميغابكسل، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميغابكسل، فضلا عن كاميرا ماكرو بدقة 2 ميغابكسل. وكما هو الحال مع معظم الهواتف الذكية الموجهة للاعبين، فهناك إضاءة RGB قابلة للتخصيص أيضًا.

كما هو الحال مع Nubia Red Magic 5G، فالهاتف Nubia Red Magic 5S الجديد يأتي مع المعالج Snapdragon 865، ومع ما يصل إلى 16GB من الذاكرة العشوائية LPDDR5، ومع ما يصل إلى 256GB من الذاكرة التخزينية السريعة UFS 3.1، كما أنه يأتي كذلك مع بطارية بسعة 4500mAh تدعم الشحن السريع بقوة 55W. وكما يمكنك أن تتوقع، فهذا الهاتف يأتي كذلك مسبقًا مع نظام Android 10 ومع واجهة Red Magic OS.