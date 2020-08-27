الإعلان رسميًا عن الهاتفين Vivo Y20 و Vivo Y20i مع المعالج SD460، وبطارية بسعة 5000mAh

فاطمة أيت طالب - دبي - بعدما كانا محورًا لبعض التسريبات في الفترة الماضية، قامت شركة Vivo أخيرًا اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Vivo Y20 و Vivo Y20i. وتجدر الإشارة إلى أن هذين الهاتفين هما في الحقيقة هاتف واحد مع ذاكرة عشوائية بسعة مختلفة وخيارات مختلفة على مستوى الألوان.

هذا يعني أن كلا الهاتفين يأتيان مع مواصفات تقنية تشمل شاشات بحجم 6.51 إنش وبدقة +HD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 460، وذاكرة داخلية بحجم 64GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 18W.

هذين الهاتفين يأتيان كذلك مع كاميرات أمامية بدقة 8 ميغابكسل، وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبغض النظر عن الكاميرات، فهذين الهاتفين يأتيان كذلك مع مستشعر بصمات الأصابع في الجانب ومع نظام Android 10 المُرفق بواجهة FuntouchOS 10.5.





الهاتف Vivo Y20 يأتي باللونين الأسود والأبيض، ويضم 4GB من الذاكرة العشوائية كما أنه يُكلف ما يُعادل 175 دولار أمريكي. أما بالنسبة للهاتف Vivo Y20i، فهو يأتي باللونين الأزرق المتدرج والأبيض ويضم 3GB من الذاكرة العشوائية كما أنه يُكلف ما يُعادل 155 دولار أمريكي. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أنه سيتم عرض الهاتف Vivo Y20 للبيع إبتداءً من 28 أغسطس، في حين سيتم عرض الهاتف Vivo Y20i للبيع إبتداء من 3 سبتمبر.