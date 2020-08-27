لعبة Fortnite لن تعود إلى متجر Apple App Store في أي وقت قريب

فاطمة أيت طالب - دبي - قبل أسبوعين، قامت شركة آبل بإزالة لعبة Fortnite من متجر App Store بسبب إنتهاك شركة Epic Games المطورة للعبة قوانين وإرشادات المتجر. رفعت شركة Epic Games دعوى قضائية ضد شركة آبل بشأن إزالة لعبة Fortnite من المتجر وطلبت أمرًا قضائيًا مؤقتًا قد يجبر آبل على السماح للعبة Fortnite بالعودة إلى متجر App Store أثناء إستمرار الدعوى القضائية.

ومع ذلك، يبدو أن اللاعبين الذين يتوفرون على أجهزة iOS سيضطرون إلى الإنتظار لفترة طويلة لأنه وفقًا للقاضية الأمريكية Yvonne Gonzalez Rogers التي تترأس القضية، فقد أصدرت أمرًا مؤقتًا تنص فيه في الأساس على أن شركة آبل غير مضطرة للسماح بعودة لعبة Fortnite إلى متجر App Store، ولكن لا يُسمح لها أيضًا بإزالة الحسابات الخاصة بشركة Epic Games.

وفي حالة إذا لم تتابع ما جرى في الفترة الماضية، فبعد إزالة Fortnite من متجر App Store، هددت شركة آبل أيضًا بإزالة حسابات Epic Games من المتجر، وهو الأمر الذي من شأنه أن لا يؤثر فقط على شركة Epic Games، وإنما على المطورين الآخرين الذين يعتمدون على المحرك Unreal Engine Epic التابع لشركة Epic Games في ألعابهم. ومع ذلك، على الرغم من أن هذا قد يبدو وكأنه إنتصار صغير لشركة آبل، إلا أنه قد يؤثر سلبًا على لاعبي Fortnite.

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هذا لأنه بينما يمكن للاعبين الذين يمتلكون اللعبة بالفعل الإستمرار في لعبها، فلن يعودوا قادرين على تلقي التحديثات في المستقبل، مما يعني أنهم لن يكونوا قادرين على تجربة محتوى جديد. صرحت شركة آبل بأنها أكثر من سعيدة بالسماح للعبة Fortnite بالعودة إلى متجر App Store طالما أن شركة Epic Games تتبع القواعد.