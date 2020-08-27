شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه هالة الشمس ولماذا تسبب الرياح الشمسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع مجموعة من علماء الفلك قياس هالة الشمس لأول مرة، وتمكنوا من رسم منطقة من مجالها المغناطيسى العالمى لأول مرة، ويساعد هذا المجال المغناطيسى فى القيادة والتحكم فى العديد من جوانب سلوك الشمس، من طريقة تسخين البلازما حول النجم إلى درجات الحرارة القصوى، وكذلك الانفجارات الشمسية العملاقة، ورغم هذا الانجاز الكبير، إلا أن الكثيرين لا يعرفون ما هى هالة الشمس وما أهميتها، لذا نرصد فيما يلى معى هذا المصطلح وتأثيره على الأرض.

ما هى هالة الشمس؟

هالة الشمس هى الجزء الخارجى من الغلاف الجوى للشمس، وعادة ما يتم إخفاء الهالة عن طريق الضوء الساطع لسطح الشمس، وهذا يجعل من الصعب الرؤية دون استخدام أدوات خاصة، ومع ذلك ، يمكن رؤية الهالة خلال كسوف كلى للشمس، فشمسنا محاطة بغلاف من الغازات تسمى الغلاف الجوى، والهالة هى الجزء الخارجى من الغلاف الجوى للشمس.

هالة الشمس

عادة ما يتم إخفاء الهالة عن طريق الضوء الساطع لسطح الشمس، وهذا يجعل من الصعب الرؤية دون استخدام أدوات خاصة، ومع ذلك يمكن رؤية الهالة خلال كسوف كلى للشمس.

خلال الكسوف الكلى للشمس، يمر القمر بين الأرض والشمس، وعندما يحدث هذا، يحجب القمر ضوء الشمس الساطع، ويمكن بعد ذلك رؤية الهالة البيضاء المتوهجة حول الشمس.

لماذا تكون هالة الشمس قاتمة جدا؟

تصل الهالة إلى درجات حرارة عالية للغاية، ومع ذلك، فإن الهالة قاتمة للغاية لأن الإكليل أقل كثافة بحوالى 10 ملايين مرة من سطح الشمس، وهذه الكثافة المنخفضة تجعل الإكليل أقل سطوعًا من سطح الشمس.

لماذا الهالة ساخنة جدا؟

درجات الحرارة المرتفعة للإكليل غامضة بعض الشىئ، تخيل أنك جالس بجوار نار المخيم، إنه لطيف ودافئ، ولكن عندما تبتعد عن النار تشعر بالبرودة، وهذا عكس ما يبدو أنه يحدث على الشمس.

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سبب سخونة هالة الشمس

يحاول علماء الفلك حل هذا اللغز لفترة طويلة، فالإكليل موجود فى الطبقة الخارجية من الغلاف الجوى للشمس - بعيدًا عن سطحه، ومع ذلك، فإن الهالة أعلى مئات المرات من حرارة سطح الشمس.

ربما قدمت بعثة ناسا تسمى IRIS إجابة واحدة محتملة، إذ اكتشفت البعثة رزمًا من مادة شديدة السخونة تسمى "القنابل الحرارية" تنتقل من الشمس إلى الهالة، وفى الهالة تنفجر القنابل الحرارية وتطلق طاقتها على شكل حرارة، لكن علماء الفلك يعتقدون أن هذه ليست سوى واحدة من عدة طرق يتم بها تسخين الهالة.

كيف تسبب الهالة الرياح الشمسية؟

تمتد الهالة بعيدًا فى الفضاء، ومنها تأتى الرياح الشمسية التى تنتقل عبر نظامنا الشمسى، وتتسبب درجة حرارة الهالة فى تحرك جزيئاتها بسرعات عالية جدًا، وهذه السرعات عالية جدًا بحيث يمكن للجسيمات الهروب من جاذبية الشمس.



الرياح الشمسية



الشمس