شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوي تعزز HUAWEI Nova 7 5G وأجهزتها الذكية الجديدة بملايين التطبيقات على أداة بحث Petal Search Widget - Find Apps والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت هواوي منذ فترة قصيرة مجموعة كبيرة من أجهزتها الذكية التي تشمل HUAWEI Nova7i، HUAWEI Nova 7 5G، HUAWEI MatePad وHUAWEI MatePad Pro لتقديم تجربة ذكية للمستخدمين سواء بالنسبة للإمكانيات المتطورة أو البرمجيات المبتكرة. حرصت هواوي علي تعزيز أجهزتها الذكية الجديدة بملايين التطبيقات من خلال إطلاق تحديثات جديدة لأداة Petal Search Widget - Find Apps للبحث عن التطبيقات على HUAWEI AppGallery.

تتوفر أداة Petal Search Widget - Find Apps حاليًا بأكثر من 40 لغة وفي 45 دولة ومنطقة، مع خطط للتطبيق على نطاق أوسع في المزيد من البلدان في المستقبل. إنه متاح للتنزيل من متجر AppGallery بمجرد البحث عن Petal Search Widget - Find Apps.

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تسرد أداة البحث حاليًا التطبيقات من مصادر متعددة - دائمًا ما تسرد أصل المصدر. تم دمج متجر AppGallery تمامًا في الأداة، وستظهر أي تطبيقات متاحة في متجر AppGallery في الجزء العلوي من أي بحث في الأداة الجديدة. تستمر إضافة مئات التطبيقات الجديدة إلى متجر AppGallery كل أسبوع.

بدعم من محرك Petal Search، تجلب أداة Petal Search Widget - Find Apps تجربة بحث بديلة تحدد موقع المعلومات وتجميعها، وتقدم النتائج الأكثر دقة وملاءمة لكل مستخدم من أجل تمكينهم من تخصيص تجربة خاصة لهواتفهم الذكية وإدارتها بالكامل.

جدير بالذكر، أنه تم إنشاء Petal Search Widget - Find Apps بالشراكة مع رواد محركات البحث عالمياً - يجمع بين التطبيقات الأفضل في تقنيات الأمان والسلامة القائمة على الأجهزة، جنبًا إلى جنب مع معايير الخصوصية التي لا مثيل لها والتي وضعتها محركات البحث حسب التصميم، لضمان أعلى معايير خصوصية وأمن البيانات لمستخدمي هواوي.