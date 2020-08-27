شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جيف بيزوس أول شخص تتجاوز ثروته 200 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح جيف بيزوس المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة أمازون، أول شخص على الإطلاق يتجاوز صافى ثروته 200 مليار دولار، وفقًا لمؤشرى Forbes وBloomberg Billionaires، إذ ارتفع صافى ثروة أغنى شخص فى العالم بمقدار 4.9 مليار دولار بعد أن ارتفعت أسهم أمازون بنسبة 2%، حسبما أفادت مجلة فوربس.

ويمتلك بيزوس أيضًا شركة بلو أوريجين وصحيفة واشنطن بوست واستثمارات خاصة أخرى، ومع ذلك، فإن حصته البالغة 11% فى أمازون تشكل أكثر من 90% من ثروته الهائلة، إذ حققت عملاق التجارة الإلكترونية ارتفاعًا كبيرًا فى الطلب على خدماتها وسط جائحة Covid-19.

ومنذ بداية عام 2020، ارتفع سهم أمازون بنسبة 80% تقريبًا، وفقًا لتقرير فوربس، كما بلغ صافى ثروة بيزوس فى الأول من يناير نحو 115 مليار دولار.

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وبينما قالت فوربس إن بيزوس وصلت قيمة ثروته 204.6 مليار دولار فى الساعة 1.50 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الأربعاء، فإن مؤشر بلومبيرج للمليارديرات يقدر حاليًا صافى ثروته عند 202 مليار دولار.

والشخص الأقرب إلى بيزوس الآن هو بيل جيتس، المؤسس المشارك لشركة Microsoft، الذى تبلغ ثروته حاليًا 116.1 مليار دولار، وفقًا لفوربس، فى حين قدر مؤشر بلومبيرج للمليارديرات صافى ثروته بـ124 مليار دولار.