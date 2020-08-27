شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك تنتقد نظام IOS 14 الجديد من أبل وتتهمه بخفض إيراداتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعمت أبل نظام iOS 14 القادم بمزايا الخصوصية التى تمنع الشركات من تتبع المستخدمين عبر تطبيقات مختلفة، وهى الميزة التى أثارت غضب عدد من الشركات وعلى رأسها فيس بوك، إذ انتقدت الشبكة الاجتماعية التغييرات، مدعية أن قدرتها على توجيه الإعلانات لمستخدمى iPhone "ستكون محدودة" ما سيؤثر بشكل كبير على أرباحها.

ويقدم فيس بوك الإعلانات الموجهة للمستخدمين من خلال ربط هوياتهم بأنشطتهم فى تطبيقات الطرف الثالث، وهى الطريقة التى تستخدمها الشركات الأخرى أيضًا لتوليد الإيرادات، إلا أن أدوات الحظر فى نظام IOS 14 تمنع المواقع من مراقبة مالكى الهواتف الذكية باستخدام معرفهم الفريد (IDFA) دون إذن منهم.

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ووفقًا للشركة سيؤدى هذا التحول إلى خفض الإيرادات على نظام التشغيل iOS بنسبة 50%.

وقالت Facebook فى منشور: "هذا ليس تغييرًا نريد إجراؤه، لكن للأسف تحديثات Apple لنظام iOS 14 فرضت هذا القرار، فنحن نعلم أن هذا قد يؤثر بشدة على قدرة الناشرين على تحقيق الدخل من خلال Audience Network على نظام iOS 14، وعلى الرغم من بذل قصارى جهدنا، فقد يجعل هذا القرار Audience Network غير فعال على نظام iOS 14 لدرجة أنه قد لا يكون من المنطقي تقديمه على iOS 14 في المستقبل".