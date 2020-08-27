تكنولوجيا: فيس بوك تنتقد نظام IOS 14 الجديد من أبل وتتهمه بخفض إيراداتها

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ويقدم فيس بوك الإعلانات الموجهة للمستخدمين من خلال ربط هوياتهم بأنشطتهم فى تطبيقات الطرف الثالث، وهى الطريقة التى تستخدمها الشركات الأخرى أيضًا لتوليد الإيرادات، إلا أن أدوات الحظر فى نظام IOS 14 تمنع المواقع من مراقبة مالكى الهواتف الذكية باستخدام معرفهم الفريد (IDFA) دون إذن منهم.
ووفقًا للشركة سيؤدى هذا التحول إلى خفض الإيرادات على نظام التشغيل iOS بنسبة 50%.
وقالت Facebook فى منشور: "هذا ليس تغييرًا نريد إجراؤه، لكن للأسف تحديثات Apple لنظام iOS 14 فرضت هذا القرار، فنحن نعلم أن هذا قد يؤثر بشدة على قدرة الناشرين على تحقيق الدخل من خلال Audience Network على نظام iOS 14، وعلى الرغم من بذل قصارى جهدنا، فقد يجعل هذا القرار Audience Network غير فعال على نظام iOS 14 لدرجة أنه قد لا يكون من المنطقي تقديمه على iOS 14 في المستقبل".
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