تكنولوجيا: تسريبات مصورة تكشف عن بعض مواصفات الإصدار القادم من أجهزة iPad Air

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت تسريبات مصورة لدليل المستخدم الخاص بإصدار ابل المرتقب من أجهزة iPad Air، والذي كشف عن اللمحات الأولى لتصميم ومواصفات هذا الإصدار قبل الإعلان الرسمي.

تستعد شركة ابل للإعلان قريباً عن إصدار جديد من أجهزة iPad Air اللوحية، واليوم تأتي أول التسريبات المصورة لتقدم نظرة على هذا الإصدار الذي يأتي هذا العام بتصميم يحاكي إصدار ابل السابق من أجهزة iPad Pro للعام 2018 المميز بحجم 11 إنش.

ولقد رصد دليل المستخدم الخاص بجهاز iPad Air باللغة الإسبانية، حيث يعد جزء من عملية تسجيل الجهاز في لجنة الإتحاد الأوروبي والآسيوي الإقتصادية.

وتكشف الصور الخاصة بالإصدار الجديد من جهاز iPad Air عن تصميم يتميز بحواف نحيفة، كما يدعم الجهاز خاصية Touch ID كبديل لتقنية Face ID للتعرف على الوجه.

Advertisements

أيضاً تشير التسريبات إلى أن تقنية إستشعار البصمة ستأتي مدمجة في زر التشغيل في الإطار الأيمن للجهاز، لذا سيكون أول جهاز لابل يأتي بتقنية Touch ID مثبتة في إطار الجهاز، وهو ما يتوافق مع بعض التسريبات السابقة التي أكدت على أن ابل تتجه لتغيير موقع مستشعر البصمة.

كما تكشف الصور المسربة لدليل المستخدم على أن جهاز iPad Air القادم سيأتي بدبابيس في الجهة الخلفية من الجهاز لدعم إتصال لوحة مفاتيح Magic التي قدمت لأجهزة iPad Pro، كما تشير التوقعات إلى أن الجهاز سيدعم أيضاً قلم ابل الجديد.

المصدر

اعلان





