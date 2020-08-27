تكنولوجيا: أبل تستحوذ على شركة Spaces المتخصصة في الواقع الافتراضي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قامت شركة أبل بالاستحواذ على شركة متخصصة في الواقع الافتراضي تسمى Spaces. فوفقًا لتقرير من Protocol، فإن Spaces لديها فريق متخصص في تكنولوجيا الواقع الافتراضي، وتم إنشاء الشركة من قبل بعض القائمين على شركة DreamWorks Animation في عام 2016.

يُذكر أن شركة Spaces قامت بتصميم أدوات لتطبيق Zoom والتي تتيح للمستخدمين عقد مؤتمرات فيديو للواقع الافتراضي واستخدام الصور الرمزية المتحركة. تعمل الشركة منذ فترة على تطوير منتجات الواقع الافتراضي. ومع ذلك، فقد أنهت جميع خدماتها فجأة الأسبوع الماضي، دون أي تفاصيل أخرى أو إشعار مسبق.

ويوضح موقع Spaces على الويب أن الشركة “تسير في اتجاه جديد”. ولكن لم تستجب كل من أبل و Spaces لمسألة الاستحواذ حتى الآن.

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