تكنولوجيا: ZTE تشارك أول صورة رسمية تم إلتقاطها بعدسات هاتف Axon 20 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة ZTE اليوم أول الصور التي ألتقطتها عدسات كاميرة هاتف Axon 20 5G الرئيسية، وهو إصدار الشركة الأول بكاميرة مدمجة أسفل الشاشة.

تستعد شركة ZTE قريباً للإعلان الرسمي عن هاتف Axon 20 5G، وهو أول هاتف ينطلق قريباً للأسواق بتصميم الكاميرة أسفل الشاشة.

تكشف عينة التصوير بكاميرة Axon 20 5G عن آداء الكاميرة في التصوير أثناء الغروب، وهو توقيت يتميز بظروف صعبة في الإضاءة، حيث تؤكد ZTE من خلال الصورة على أن كاميرة الهاتف قدمت آداء بأقل تشويش وأدق تفاصيل للمشهد.

وتضم إعدادات الكاميرة الرئيسية لهاتف Axon 20 5G إعدادات رباعية مع مسشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، وأخر بدقة 8 ميجا بيكسل، مع اثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل.

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أيضاً من المقرر أن تأتي الكاميرة أسفل الشاشة بمستشعر بدقة 32 ميجا بيكسل، كما ينطلق الهاتف بسعة بطارية 4120 mAh، ويعمل بنظام تشغيل Android 10.

أيضاً من المقرر أن يتميز هاتف ZTE Axon 20 5G بتصميم خفيف الوزن 198 جرام ونحيف حيث يتميز بسماكة 7.9مم، ولقد رصد الهاتف في قاعدة بيانات TENAA برقاقة معالج Snapdragon 765G، كما يأتي بحجم 6.92 إنش في الشاشة، ودقة عرض 2460 في 1080 بيكسل في شاشة OLED، ومن المرتقب أن يتم الإعلان عن الهاتف في 1 من سبتمبر.

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