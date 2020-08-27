أفضل اجهزة تحويل الشاشة الى سمارت

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لا يعرف الكثيرون انك تستطيع بكل سهولة تحويل الشاشة الى سمارت واستخدامها كأنها شاشة Smart TV عادية بل يمكن ان تكون أفضل أيضاً من شاشات Smart TV العادية وان تحتوي على مجموعة كبيرة من المميزات التي تزيد بها عن الشاشات السمارت الأصلية التي تصدر من الشركات.

مميزات الشاشات السمارت :

هناك مجموعة كبيرة من المميزات التي تميز شاشات السمارت عن الشاشات العادية وتجعل المستخدمين يفضلون شراءها عنها ومن هذه المميزات :

إمكانية الدخول على الانترنت من متصفح الانترنت المبني داخل الشاشة

امكانية تحميل برامج القنوات وبرامج البث مثل Netflix وغيرها وفتحها من الشاشة

امكانية الدخول على اليوتيوب من الشاشة السمارت ومشاهدته من عليه

امكانية بث المحتوى ونقله من جهاز الكومبيوتر الخاص بك او هاتفك المحمول على الشاشة السمارت .

كما ان الشاشات السمارت أصبحت هي الوضع الافتراضي الجديد لجميع الشاشات التي تأتي بجودة عالية من ناحية الصورة والألوان وجودة الصورة نفسها وصناعة الشاشة.

ولكن عزيزي القارئ ماذا إن كنت تمتلك شاشة منذ فترة كبيرة ولم تتمكن وقتها من شراءها بشكل سمارت ؟ أي انك تمتلك شاشة عادية وترغب في شاشة سمارت ؟ هل يجب عليك ان تلقي الشاشة السمارت ؟!

في الحقيقة لا فهناك مجموعة من الحلول البسيطة التي يمكن أن تحل لك هذه المشكلة بكل سهولة ولكن ستحتاج إلى دفع بعض الأموال حتى تتمكن من تحويلها إلى شاشة سمارت .

تحويل الشاشة الى سمارت بأسهل الطرق :

دون مجاملات كثيرة هناك طريقة واحدة مضمونة وموثوق بها لتتمكن من تحويل الشاشة العادية الى شاشة سمارت وهي فالحقيقة سهلة ومنطقية جداً فبدلاً من ان تقوم بشراء شاشة جديدة كل ما عليك هو شراء جهاز خارجي يقوم هو بالمهام الذكية ويترك للشاشة عرض الصورة فقط .

هناك عدة انواع من الأجهزة التي تقوم بتحويل الشاشات إلى شاشة سمارت، فيمكنك مثلاً شراء جهاز Reciver سمارت يدعم الدخول على الانترنت وهذه الاجهزة انتشرت بكثرة وبأسعار مختلفة .

أو يمكنك شراء جهاز صغير يقوم بتحويل الشاشة إلى Android TV أو Apple TV إن كنت ترغب في ذلك او تحب هذا.

أجهزة Apple TV في الواقع مبالغ للغاية في أسعارها وهي غير منطقية ولا تقدم فروقاً كبيرة عن أجهزة الـ Android TV لذا فنحن سنتحدث عن الـ Android TV تحديداً.

ماهو الـ Android TV :

نظام Android TV هو نسخة اندرويد مخصصة للعمل على الشاشات الكبيرة وتأتي بمميزات تدعم العمل على الشاشات الكبيرة والعريضة تحديداً دوناً عن الهواتف او الاجهزة اللوحية وتدعم معدلات ترميز ودقة عرض عالية ومميزة ومختلفة جداً فمثلاً يمكنك بسهولة ان تشاهد فيلم 4K واضح وبدقة واضحة على جهاز Android TV دون الحاجة إلى جهاز عرض يدعم هذه الدقة.

يمكنك من خلال نظام Android TV ان تدخل على متجر جوجل ستور وتقوم بتحميل التطبيقات على جهازك وهنا ستجد الكثير من التطبيقات المختلفة التي تدعم الانظمة المختلفة والاصدارات المختلفة.

أيضاً يمكنك تحميل وتثبيت برامج الـ IPTV عليه بكل سهولة ممكنة.

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أفضل أجهزة تحويل الشاشة الى سمارت :

في هذا المجال ستجد الكثير والكثير من الاجهزة التي يمكنها ان تقوم بتحويل الشاشة الى سمارت وتثبيت Android TV عليها وهي أجهزة متنوعة في الجودة والإمكانيات .

بالطبع ستجد مجموعة من الأجهزة الصينية الصغيرة التي يمكنها أن تعمل مع الشاشة وتقوم بتحويلها إلى Android TV ولكن لا أنصح بإقتناء واحد من هذه الأجهزة لأنك ستجد المميزات والامكانيات الموجودة فيه محدودة بعض الشيء وستجد أن عمرها الافتراضي ضعيف .

جهاز TEVII P500 Android Box :

يعتبر هذا الجهاز نسخة مخففة وأقل سعراً من جهاز Mi TV Box S الذي يعتبر الافضل على الاطلاق في هذا المجال، كما أنه يباع في مصر من قبل سوق. كوم نفسها لهذا فهو مضمون بشكل كبير.

الجهاز يعمل بنظام اندرويد 9.0 ويأتي بمعالج رباعي النواة ودعم HDMI 2.0 الذي يضمن دعمه لدقة عرض 4K فما فوق، بالطبع يأتي مزوداً ببطاقة WIFI مبنية داخل الجهاز ويدعم تثبيت التطبيقات من متجر جوجل.

رابط الشراء .

جهاز Mi TV Box S :

يعتبر هذا الجهاز هو أفضل جهاز موجود حالياً في السوق لأجهزة الـ TV box وهذا للاعتمادية الكبيرة وجودة التصنيع العالية لشركة شاومي بالاضافة إلى كون الجهاز يأتي بمعالج قوي يستطيع تشغيل جميع ملفات الفيديو مهما كانت دقتها او حجمها ولهذا أنصح به بشدة كبيرة خاصةً لهؤلاء محبي الجودة.

يمكنك ايضاً ان تقتني الجهاز ثم تقوم بتوصيله بشاشة السمارت الخاصة بك والاعتماد عليه واستخدامه بشكل مباشر بدلاً من نظام الشاشة وهذا بسبب مميزاته الكبيرة.

رابط الشراء .

جميع هذه الأجهزة تعمل كأنها جهاز Reciver خارجي يتم توصيله بالشاشة في مكان الـ HDMI واستخدامه وكما قلت فهي أفضل الاجهزة الموجودة في هذا المجال .

قدمنا لكم اليوم افضل طريقة لتحويل الشاشة العادية القديمة الى شاشة سمارت ذكية يمكنك الاستمتاع بها واستخدام الانترنت من عليها ومشاهدة جميع المسلسلات وقنوات اليوتيوب من عليها كما ترغب وهي طريقة اعتمد عليها بشكل شخصي في منزلي لذا لا تقلقوا من جودة التجربة .