تكنولوجيا: سوني تستعد لفتح الباب لتلقي طلبات الحجز المسبق لجهاز PLAYSTATION 5

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة سوني اليوم صفحة رسمية على شبكة الإنترنت لتلقي طلبات الحجز المسبق لجهاز الألعاب الجديد PLAYSTATION 5 والملحقات الخاصة به، حيث تشير التوقعات إلى أن سوني تخطط لبدء تلقي طلبات الحجز المسبق في 9 من سبتمبر.

تستعد شركة سوني لبدء تلقي طلبات الحجز المسبق لجهاز الألعاب الجديد PLAYSTATION 5 خلال الفترة القادمة، حيث يمكن للمستخدمين الآن المشاركة بتسجيل البيانات قبل أن تفتح سوني باب الحجز رسمياً، والذي تقدم فيه عدد محدود من جهاز الألعاب.

أكدت شركة سوني في وقت سابق على خططها لدعوة عدد محدود من المستخدمين لحجز وتجربة جهاز الألعاب الجديد PLAYSTATION 5، على أن يشترط وجود حساب مسبق للمستخدم على PlayStation Network.

أيضاً أشارت سوني إلى أن إختيار العدد المحدد من المستخدمين لشراء PLAYSTATION 5 سيتم وفقاً للمتقدمين في البداية بتسجيل البيانات الخاصة بهم في الصفحة الرسمية لجهاز الألعاب والتي تتوفر في الوقت الحالي في سوق الولايات المتحدة فقط، إلا أن التسريبات تؤكد على أن سوني ستطلق صفحات مماثلة في أسواق أخرى لتسجيل البيانات الخاصة بالمستخدمين قريباً.

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ومن المقرر أن يتوفر جهاز الألعاب الجديد PLAYSTATION 5 للشراء في الأسواق في خريف هذا العام، كما يتوفر الجهاز الجديد باثنان من الإصدارات، حيث يرتكز الإصدار الأول على محرك أقراص ضوئية مدمج كما في جهاز ألعاب PS4، بينما يأتي الإصدار الثاني لدعم الألعاب الرقمية فقط.

ويأتي كلا الإصدارين من جهاز ألعاب PLAYSTATION 5 بوحدة معالجة مخصصة بمعمارية Zen2، مع كرت شاشة بمعمارية دقيقة RDNA 2، كما أكدت سوني في وقت سابق على أن جهاز PS5 يدعم حتى 10.28 TFLOPS، وهو آداء أسرع من جهاز الألعاب PS4 بعشر مرات.

يذكر أن تسريبات جاءت عبر قوائم Carrefour في فرنسا قد كشفت عن أن سعر جهاز PLAYSTATION 5 في الإصدار الرقمي هو 471 دولار أو 399 يورو، بينما يأتي الإصدار الثاني بسعر 499 يورو أو 589 دولار، ومن المتوقع أن تتوقف سوني عن تلقي طلبات الحجز المسبق لجهاز الألعاب في 3 من أكتوبر.

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