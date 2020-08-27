الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة.. وتوضح سبب الشعور بالحرارة رغم معدلها الطبيعي

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غدا الجمعة معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والطقس ليلاً لطيف على معظم الأنحاء معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت الأرصاد في بيان، أن هناك شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحياناً على القاهرة والسواحل الشمالية الغربية، نشطة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمى.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى فتكون على القاهرة والوجه البحرى (77 – 30)، والسواحل الشمالية (88– 45)، وشمال الصعيد (35– 22)، وجنوب الصعيد (25– 14).

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى:

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القاهرة «35– 24»

الإسكندرية «31 – 21»

قنا «39- 26»

الأقصر «39– 27»

أسوان «40 – 26»

وفي سياق متصل، أكد خبراء الأرصاد أن درجات الحرارة مازالت حول المعدل الطبيعي لها لهذا الوقت من العام،ولكن نسب الرطوبة مازالت مرتفعة على جميع أنحاء الجمهورية حيث تصل من 75-80% على القاهرة، ومن 88-90% على السواحل الشمالية، مما يزيد من احساسنا بارتفاع درجات الحرارة أكثر.

وأشار الخبراء إلى أن أفضل أماكن للتواجد وعدم الشعور بالرطوبة هي السواحل الشمالية تعتبر من أفضل المناطق خلال الفترة الحالية، وتتراوح درجات الحرارة بين 30-31 درجة.

وأضاف خبراء الأرصاد أن مازلنا في فصل الصيف بينما يبدأ فصل الخريف 21 سبتمبر المقبل و مع بداية فصل الخريف سنشهد تغيير في درجات الحرارة ونسب الرطوبة وتزيد فرص وسقوط أمطار على بعض المناطق وخاصة على السواحل الشمالية.