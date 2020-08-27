ألكاتيل تعود للمنافسة بهاتفها الذكي الجديد 3X

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 أغسطس 2020 02:19 مساءً - منذ 47 دقيقة

أطلقت شركة الهواتف النقالة الفرنسية “ألكاتيل” هاتفها الذكي 3X الجديد، الذي ينتمي للفئة الأساسية، وببطارية تعمل لمدة 31 ساعة متصلة، ما وصفه خبراء بـ”هاتف الأشغال الشاقة الاقتصادي”.

وأوضحت الشركة الفرنسية التابعة لشركة TCL الصينية أن الهاتف الجديد يأتي مزودا بشاشة IPS قياس 6.52 بوصة وبدقة وضوح 1600 × 720 بيكسل ونسبة شاشة إلى جسم تبلغ 89 %.

وفيما يشبة العودة القوية للأضواء من ألكاتيل، يشتمل الهاتف على كاميرا سيلفي بدقة وضوح 13 ميجابيكسل في الأمام، وكاميرا رباعية في الخلف: الرئيسية بدقة 48 ميجابيكسل وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 5 ميجابيكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل وكاميرا للعمق بدقة 2 ميجابيكسل.

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وتأتي البطارية المدمجة بسعة 5000 مللي أمبير ساعة وتكفي لمدة عمل تصل إلى 31 ساعة وتدعم الشحن عبر منفذ USB-C.

ويدعم الهاتف الجديد تقنية Wi-Fi 802.11 bgn و Bluetooth 5.0 ومنفذ USB من النوع C وAndroid 10 كنظام تشغيل.

ويتوفر الهاتف اعتبارا من أيلول/سبتمبر القادم بالألوان Jewelry Black و Jewelry Green بسعر يبلغ نحو 200 يورو.