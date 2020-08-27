استقالة الرئيس التنفيذي لـ”تيك توك”..ما السبب ؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 أغسطس 2020 02:19 مساءً - منذ ساعة واحدة

في ظل ارتفاع حدة المواجهة بين إدارة تطبيق تيك توك والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، أعلن كيفين ماير الرئيس التنفيذي لشركة تطبيق التواصل الاجتماعي تيك توك التابعة لمجموعة بايت دانس الصينية ، استقالته من منصبه .

يذكر أن تطبيق تيك توك الذي يسمح للمستخدمين بإعداد فيديوهات قصيرة ونشرها عبر الإنترنت أصبح نقطة أساسية في التوتر المتزايد بين الصين والولايات المتحدة، مع ضغوط الإدارة الأمريكية على الشركة الصينية لبيع فرعها في الولايات المتحدة إلى إحدى الشركات الأمريكية. وتجري شركة البرمجيات الأمريكية العملاقة مايكروسوفت محادثات لشراء الفرع الأمريكي لتيك توك.

وقال متحدث باسم شركة تيك توك :”نقدر أن التطورات السياسية في الأشهر القليلة الماضية غيرت بشكل كبير نطاق الدور الذي كان يفترض أن يقوم به كيفين، ونحن نحترم قراره تماما. نشكره على الوقت الذي أمضاه في الشركة ونتمنى له الخير”.

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يذكر أن تطبيق تيك توك أصبح أحد أكثر تطبيقات التواصل الاجتماعي انتشارا في الولايات المتحدة. وقرر الجيش الأمريكي حظر استخدامه. كما قررت الهند حظره في ظل تصاعد التوتر مع الصين.

كان كيفين ماير المسؤول السابق في شركة ديزني الأمريكية انضم إلى تيك توك قبيل دخول الشركة في العاصفة بين أكبر اقتصادين في العالم.

وكان ماير الأمريكي الجنسية إحدى نقاط الدفاع الأساسية التي تستخدمها شركة تيك توك للتأكيد على أنها شركة أمريكية وليست أداة في يد الحكومة الصينية التي يمكن أن تستغل بيانات مستخدمي تيك توك.

ووفقا لقرار إدارة الرئيس ترامب، فإنه سيتم حظر تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة إذا لم يتم بيع فرعه الأمريكي إلى إحدى الشركات الأمريكية قبل منتصف أيلول/سبتمبر المقبل.