تكنولوجيا: إطلاق هاتفي Nokia 125 و Nokia 150 في الهند

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إلى جانب هاتفي Nokia 5.3 و Nokia C3، أطلقت شركة HMD Global أيضًا كل من Nokia 125 و Nokia 150 في الهند مقابل 1999 روبية هندية و2299 روبية هندية على التوالي.

يضم هاتف Nokia 125 شاشة من نوع QVGA بحجم 2.4 بوصة بدقة 240 × 320 بكسل مع معالج Mediatek وذاكرة داخلية بسعة 4 ميجابايت يمكن توسيعها عبر microSD، بالإضافة إلى كاميرا VGA ودعم راديو FM. وتبلغ أبعاد الهاتف: 132 × 50.5 × 15 ملم في حين يبلغ وزنه 91.3 جرام، وهو مزود بدعم ثنائي لبطاقة SIM وبطارية قابلة للإزالة بسعة 1080 مللي أمبير تستمر في العمل حتى 23 يوم.

يتوفر الهاتف باللون الأبيض والأسود.

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أما عن Nokia 150، فهو أيضًا مزود بشاشة من نوع QVGA بحجم 2.4 بوصة بدقة 240 × 320 بكسل مع معالج Mediatek وذاكرة داخلية بسعة 4 ميجابايت يمكن توسيعها حتى 32 جيجابايت عبر microSD. يأتي الهاتف أيضًا بكاميرا VGA ودعم راديو FM وبطارية بسعة 1020 مللي أمبير. تبلغ أبعاد الهاتف: 132 × 50.5 × 15 ملم ويبلغ وزنه 90.54 جرام.

يتوفر الهاتف باللون الأحمر والأزرق الفاتح والأسود.

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