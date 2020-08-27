تكنولوجيا: Realme تحدد 3 من سبتمبر للإعلان الرسمي عن هواتف Realme 7 وRealme 7 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة Realme إعلان تشويقي على صفحتها الرسمية تؤكد من خلاله على موعد الإعلان الرسمي عن هواتف Realme 7 وRealme 7 Pro، حيث تكشف الشركة النقاب عن هذه الإصدارات في 3 من سبتمبر.

تستعد Realme لإطلاق الإصدارات الجديدة من هواتف Realme 7 المتوسطة في حدث يعقد في الهند في 3 من سبتمبر، كما يبث على القناة الرسمية للشركة على منصة اليوتيوب.

ويسلط الإعلان الترويجي لسلسلة هواتف Realme 7 الضوء على أهم المميزات في الإصدارات الجديدة، حيث أكدت العبارة الترويجية على أن الهواتف تأتي بآداء أفضل للتصوير مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل مع تقنية الشحن السريع SuperDart بقدرة 65W.

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وتشير التوقعات إلى أن الشركة ستقدم مستشعر بدقة 64 ميجا بيكسل في كلٍ من هاتفي Realme 7 وRealme 7 Pro، بينما يأتي هاتف Realme 7 Pro بميزة دعم تقنية الشحن السريع بقدرة 65W، بينما تشير التوقعات إلى أن الإصدار الرئيسي يأتي بقدرة شحن 30W.

ولقد أكدت Realme في إعلانها على بعض من مواصفات الإصدارات الجديدة من سلسلة هواتف Realme 7، حيث يتميز الهاتفين بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية، مع مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة في هاتف Realme 7 Pro، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن إصدارات Realme الجديدة لنتعرف على تفاصيل أكثر حول تصميم ومواصفات سلسلة Realme 7.

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