تكنولوجيا: هاتف OnePlus Nord يتلقى تحديث لتحسين كاميرة macro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يتلقى هاتف وان بلس المتوسط OnePlus Nord تحديث جديد في البرمجيات بعد شهر من إطلاق الهاتف رسمياً، حيث بدأت وان بلس في دفع التحديث الثالث لواجهة المستخدم.

في تحديث جديد لواجهة OxygenOS برقم 10.5.5، تقدم شركة وان بلس تحسين لدقة الألوان والوضوح في كاميرة macro، بالإضافة إلى تحسين أداء الإضاءة المنخفضة للكاميرة الأمامية ومجموعة من الإصلاحات والتحسينات الأخرى.

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ويشير سجل الخاص بالتحسينات الجديدة إلى أن تحديث الواجهة يجلب تحسينات في واجهة التحكم في ضبط مستوى الصوت، كما تم حل المشكلة التي واجهت بعض المستخدمين والتي تتمثل في إعادة التشغيل المفاجئ عند تمكين النموذج المجاني، أيضاً عالجت الشركة مشكلة إستمرار عمل تطبيق OnePlus Notes في الشاشة الخلفية.

كما تم تخفيض الاستهلاك العام للطاقة وأصبحت تجربة الشحن أفضل وأكثر كفاءة، إلا أن وان بلس لم توضح تفاصيل عن كيفية تحسين عملية الشحن في إعلانها الرسمي.

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