Fitbit تتطلع للتنافس مع Apple Watch مع ساعتها الذكية الجديدة Fitbit Sense

فاطمة أيت طالب - دبي -

Apple Watch هي واحدة من الساعات الذكية القليلة الغنية بالميزات المتاحة في السوق اليوم، فبفضل هذه الساعة الذكية أصبحت شركة آبل تستحوذ على أكثر من 50 في المئة من السوق العالمي للساعات الذكية. ومع ذلك، يبدو أن شركة Fitbit تريد التنافس معها بعدما أعلنت اليوم عن ساعتها الذكية الأحدث والتي أطلقت عليها إسم Fitbit Sense.

Fitbit معروفة لدى غالبية المستهلكين بإسوارات اللياقة البدنية الخاصة بها، ولكن مع Fitbit Sense الجديدة، قامت شركة Fitbit بتقديم مجموعة جديدة من الميزات ذات الصلة بالصحة للمستخدمين. هذا يشمل ميزة التخطيط الكهربائي للقلب التي تعمل على مراقبة إيقاع نبضات القلب للإطمئنان على صحة قلبك.

هناك أيضًا مستشعر مدمج لقياس درجة حرارة الجسم للتحقق من الحمى أو التغيرات في درجة حرارتك والتي قد تشير إلى أشياء أخرى مثل بداية مرحلة طمث جديدة. هناك أيضًا مستشعر EDA يعمل على إكتشاف التغييرات في مستوى التعرق في بشرتك، والذي وفقا لشركة Fitbit، يمكن أن يساعد المستخدمين على فهم ضغوطهم والتي بدورها قد تسمح لهم بإدارة الإجهاد بشكل أفضل إذا كنت تعرف ما الذي يضغط عليك.

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إذا كانت هذه الميزات مثيرة في نظرك وترغب في الحصول عليها، فليكن في علمك أن الساعة الذكية Fitbit Sense ستُكلف 330 دولار أمريكي علمًا أنها متاحة الآن بالفعل للطلب المسبق على الموقع الرسمي لشركة Fitbit.