كشفت تقارير عن ميزة جديدة قد تظهر قريبا في تطبيق "واتسآب"، حيث يعمل المطورون على اختبارها لجعل التطبيق أكثر عملية للمستخدمين. وبحسب موقع "وابيتاإنفو"، تمكن الميزة الجديدة مستخدمي "واتسآب" من معرفة أحجام الملفات المرتبطة بالتطبيق في أجهزتهم. على سبيل المثال، سيتمكن المستخدم من معرفة المساحة التي تشغلها الملفات المرسلة عبر التطبيق في ذاكرة الهاتف وأحجام البيانات المتعلقة بالمراسلات. ولا تزال الميزة الجديدة قيد الاختبار، ولم يتم تحديد موعد إطلاقها. يذكر أن المطورين يعملون على تطوير ميزة تتيح استعمال التطبيق من أكثر من هاتف أو جهاز ذكي عبر حساب واحد بنفس الوقت.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قريباً.. ميزة جديدة في 'واتسآب' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.