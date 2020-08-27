روسيا تطور جهاز لكشف الفيروسات في الهواء خلال دقائق

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 أغسطس 2020 12:18 مساءً - منذ دقيقتين

تتواصل الجهود المبذولة من قبل العلماء والخبراء لتطوير أجهزة للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد19، الذي ظهر بالصين في كانون الأول/ديسمبر، يواصل تفشيه في العالم .

وطور باحثون جهاز اختبار قادر على الكشف عن فيروس كورونا المستجد في مدة قياسية لا تتجاوز العشر دقائق.

أعلن خبراء روس عن تطوير جهاز بيولوجي يمكنه اكتشاف الفيروسات المرضية في الهواء، بما فيها الفيروسات التاجية والبكتيريا والسموم خلال 10-30 دقيقة.

وقال ألكسندر نوفيكوف، المدير العام لمصنع زفيريف بمدينة كارسنويارسك، التابع لمؤسسة “روستيخ”، إن هذا الجهاز ابتكره خبراء المصنع بالتعاون مع خبراء مركز “جاماليا” لبحوث علوم الأوبئة والأحياء الدقيقة.

Advertisements

وقد انتهت اختبارات الجهاز في شهر يونيو 2020، وفقا لموقع “فيستي رو” الروسي.

ويمكن استخدام الجهاز الذي يطلق عليه اسم “Detector-BIO” لضمان السلامة البيولوجية في أماكن تجمعات الناس مثل مترو الأنفاق ومحطات القطار والمطارات وخلال إقامة الفعاليات العامة.

وأشار الموقع إلى أن الجهاز الجديد فريد من نوعه، ويمكنه اكتشاف نحو 86 نوعا من الفيروسات التاجية والبكتيريا والسموم في الهواء بنفس الوقت.

ويعمل الجهاز بصورة أوتوماتيكية ويستخدم طريقتين للتحليل هما: تفاعل البلمرة المتسلسل والتألق المناعي.