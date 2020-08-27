سوني تطلق منصة إلكترونية للحصول على “بلاي ستيشن 5”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 أغسطس 2020 12:18 مساءً - يترقب عشاق الألعاب لحظة تمكنهم من الحصول على بلاي ستيشن 5 ، الذي يعتبر أحد أكثر أجهزة الألعاب الإلكترونية انتشارا في العالم.

أعلنت شركة سوني اليابانية عن أحدث خطوة في كشفها عن منصة الألعاب الجديدة (PlayStation 5)، مع فتح الشركة للتسجيل عبر الإنترنت لتلقي دعوة ربما لتكون من أوائل من طلبوا المنصة بشكل أولي مباشرةً من (PlayStation).

ووفقًا لإعلان سوني، ستكون هناك كمية محدودة من منصات (PS5) المتاحة للطلب الأولي في موسم العطلات هذا.

ويشكل برنامج الدعوة بمثابة فرصة لعملاء (PlayStation) الحاليين للحصول على فرصة لطلب المنصة القادمة.

وكما تلاحظ صفحة الأسئلة الشائعة من سوني، فإن ملء نموذج التسجيل لا يضمن وصول دعوة لتكون قادرًا على طلب المنصة بشكل أولي، مع توزيع الدعوات على أساس الاهتمامات وأنشطة (PlayStation) السابقة.

وحتى إذا تلقيت دعوة، فلا يزال الطلب الأولي غير مضمون، حيث ستكون كل دعوة مفتوحة لفترة محدودة، ولها حدود على طلب أولي واحد فقط للمنصة لكل معرف (PSN) – إلى جانب ذراعي التحكم (DualSense) الجديدتين وملحقات (PS5) الأخرى.

وبالإضافة إلى ذلك، ستحتاج إلى عنوان أميركي لشحن (PlayStation 5) إليه، لذلك سيحتاج الأشخاص الموجودون في أجزاء أخرى من العالم إلى الانتظار لفترة أطول قليلاً للحصول على أخبار حول كيفية حجز المنصة.

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وعندما يتم طرح المنصة من الجيل التالي للبيع في وقت لاحق من هذا العام، سيكون من الصعب على الأرجح الحصول على واحدة عند الإطلاق، لذلك، فإن سوني تخطط لدعوة بعض اللاعبين المتخصصين ليكونوا أول من يحصل عليها.

وللدخول ضمن القائمة الخاصة بإحدى دعوات الطلب الأولي، انتقل إلى موقع (PlayStation) على الويب وأرسل اسم مستخدم (PSN) الخاص بك في النموذج.

وستتوفر المنصات طالما أن الإمدادات موجودة، وتغيب تفاصيل السعر أو تاريخ إصدار (PlayStation 5)، حيث تواصل سوني لعبتها مع مايكروسوفت حول من سيعلن عن التكلفة الفعلية للمنصة من الجيل التالي أولاً.

وكانت الشركة اليابانية قد أعطتنا نظرة على منصة (PlayStation 5) الجديدة في حدث (Future of Gaming) في شهر يونيو.

وتأتي المنصة من الجيل التالي بنسختين: الأولى قياسية بها محرك أقراص (Blu-ray)، والثانية رقمية أقل حجمًا لا تحتوي على أقراص وتعتمد كليًا على التنزيلات والبث المباشر.

وركز إعلان (PS5) التشويقي الذي أصدرته سوني الأسبوع الماضي على العناصر الغامرة لألعاب الجيل التالي، مثل ردود الفعل اللمسية والمشغلات التكيفية والصوت الثلاثي الأبعاد.