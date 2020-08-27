تكنولوجيا: إنتاج الهواتف الذكية يسجل أكبر انخفاض في الربع الثاني من عام 2020

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعتبر جائحة COVID-19 من أكبر الأزمات التي حدثت عالميًا في الآونة الأخيرة، حيث أدت إلى إغلاق الحدود وفرض الإغلاق على جميع المؤسسات، مما أدى إلى انخفاض كبير في الناتج المحلي الإجمالي.
وكان للتباطؤ في النشاط الاقتصادي والاجتماعي تأثير كبير، لا سيما على سوق الهواتف الذكية. فحسب تقديرات TrendForce، فقد تم تصنيع 286 مليون هاتف ذكي في الربع الثاني من هذا العام، بزيادة 2.2٪ عن الربع السابق، ولكن أقل بنسبة 16.7٪ على أساس سنوي، وهو أكبر انخفاض في تاريخ الصناعة.
يتوقع المحللون أن تخفيف الإجراءات التقييدية وسياسات التحفيز الاقتصادي لخلق طلب استهلاكي من قبل بعض الحكومات سيساعد في دعم انتعاش سوق الهواتف الذكية في النصف الثاني من العام. ومن المتوقع أن يصل حجم الإنتاج في الربع الحالي إلى 335 مليون وحدة، ويعتبر هذا الرقم أقل بنسبة 10.1٪ على أساس سنوي، ولكنه يتماشى مع زيادة بنسبة 17.2٪ مقارنة بالربع السابق.
ووفقًا لنتائج الربع الأخير، تمتلك سامسونج 19.2٪ من السوق. في حين تبلغ حصة هواوي 18.2٪، في حين تحتل أبل المرتبة الثالثة بنسبة 14.3٪، تليها شاومي و Oppo و Vivo، التي تساوي أسهمها 10.3٪ و 9.6٪ و 9.3٪ على التوالي.
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