الهاتف LG Wing ذو الشاشة المزدوجة القابلة للدوران يظهر في فيديو مسرب

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة LG منذ فترة بإطلاق ملحق مميز يُدعى LG Dual Screen مع هواتفها الذكية الرائدة، وهو في الأساس عبارة عن غطاء واقي يضيف شاشة ثانية إلى الهاتف في نفس الوقت. ومع ذلك، يبدو أن الشركة مستعدة لتجربة تصميم جديد أكثر إثارة للإهتمام.

تعرف على الهاتف LG Wing. يُشاع أن هذا الهاتف سيصل إلى السوق قبل نهاية هذا العام. يحتوي على شاشتين، واحدة رئيسية بحجم 6.8 إنش يمكن تدويرها لجعل الهاتف يتخذ شكل الحرف T. عندما يتم تدوير الشاشة الرئيسية، فأنت تحصل على شاشة ثانية صغيرة بحجم 4 إنش تختبئ في العادة أسفل الشاشة الرئيسية.

عندما يتم فتح الهاتف LG Wing، يصبح على هيئة الحرف T كما هو موضح في مقطع الفيديو المسرب أعلاه، على الرغم من أنه من الناحية الفنية يتواجد على حامل في السيارة، مما يجعله يتخذ حرف T مقلوب.

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إنه بالتأكيد مفهوم مثير للإهتمام، حتى لو لم نكن متأكدين تمامًا من حالات الاستخدام في العالم الحقيقي لهذا النوع من الأجهزة ذات الشاشة المزدوجة. بالتأكيد، يبدو من الجيد في الفيديو أن تكون قادرًا على رؤية الخريطة وأن يكون لديك شاشة منفصلة للتحكم في الموسيقى، ولكن تطبيقات الخرائط مثل Google Maps و Waze تتيح لك التحكم في الموسيقى دون الإنتقال إلى تطبيق الموسيقى، لذلك يتعين علينا رؤية حالات إستخدام أكثر إقناعًا للإقتناع.

يُقال أن الهاتف LG Wing سيضم المعالج Snapdragon 765 أو Snapdragon 765G، لذلك يبدو أن شركة LG عازمة على الإعتماد كثيرًا على المعالجات المتوسطة الأداء في هواتفها الذكية هذا العام، وعدم الإعتماد على المعالج Snapdragon 865 الباهظ. نأمل أن يعني هذا أن الهاتف LG Wing لن يكون باهظ الثمن.