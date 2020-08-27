تسريب لواجهة إعدادات iPhone 12 Pro Max تؤكد قدومه مع شاشة 120Hz

فاطمة أيت طالب - دبي - إقترح تقرير سابق أن iPhone 12 قد لا يصل مع شاشة 120Hz. ذكر التقرير أنه بينما تمكنت شركة آبل من الحصول على شاشات 120Hz إلا أنها واجهت بعض المشاكل في الحصول على المحرك المسؤول عن تشغيل وضع 120Hz في هذه الشاشات، وهذا هو الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تأخير إطلاق iPhone 12 في حالة إذا قررت آبل الإنتظار للتوصل بالمكونات، ولكن هناك أيضًا إحتمال أن تقوم آبل بالتخلص من هذه الميزة لتجنب تأخير إطلاق الهاتف.

الآن بفضل صورة مسربة جديدة من Jon Prosser، فيبدو أن iPhone 12 Pro Max على أقل تقدير سيدعم معدل التحديث 120Hz. وتُظهر هذه الصورة على ما يبدو إعدادات شاشة iPhone 12 Pro Max حيث يُمنح المستخدمين خيار تبديل معدل تحديث الشاشة إلى 120Hz وبناءً على ما يمكننا رؤيته، فهذه الإعدادات تسمح للمستخدمين بتشغيل الميزة أو إيقافها.

كما أنه يُمنح المستخدمين خيار تفعيل ميزة تكيف الشاشة والذي يتيح لشاشة iPhone 12 Pro Max التبديل بين 60Hz و 120Hz حسب التطبيق المستخدم في تلك اللحظة أو الموقف، وهو ما رأينا بعض الهواتف الذكية تقدمه في الماضي. أيضًا، السبب في منح المستخدمين خيار تفعيل وإيقاف وضع 120Hz هو تقليص إستهلاك الطاقة، فمن الواضح أن معدل التحديث المرتفع يستهلك المزيد من الطاقة.

ومع ذلك، فإن هذا لا يؤكد بالضرورة أن الميزة قادمة. كما قلنا سابقًا، إستنادًا إلى التقرير، فهناك إحتمال أن تقوم شركة آبل بتضمين ميزة 120Hz في جميع أعضاء تشكيلة iPhone 12 Series أو الإكتفاء بتضمينها في طرازات Pro فقط مع العلم بأن هناك أيضًا إحتمال أن يتم التخلص منها في جميع الطرازات بدون إستثناء. عمومًا، سيتعين علينا الإنتظار إلى حين الإعلان الرسمي عن التشكيلة قبل أن نتأكد من كل شيء.