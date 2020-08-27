تكنولوجيا: تسريبات مصورة تكشف عن تصميم ومواصفات هاتف شاومي Mi10T Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت أحدث التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد لهاتف شاومي Mi10T Pro عبر صفحة Abhishek Yadav اليوم، والذي أكد على خطط شاومي لإطلاق هواتف Mi 10T، و Mi10T Pro ، وأيضاً Mi 10T Lite قريباً.

شارك Abhishek Yadav صور ثلاثية الأبعاد لهاتف Mi10T Pro مع المواصفات المقدمة من شاومي في هذا الإصدار، حيث يأتي الهاتف بشاشة LCD تدعم معدل تحديث 144Hz.

أيضاً أشارت التسريبات إلى أن هاتف Mi10T Pro يأتي بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية كما في أغلب إصدارات هذا العام، إلا أنه مع شاشة الهاتف LCD سيأتي مستشعر البصمة في الإطار الجانبي للهاتف.

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كما تؤكد التسريبات على أن هاتف Mi10T Pro سيأتي بإعدادات مميزة في الكاميرة الخلفية، مع مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، يأتي مع ثلاثة من المستشعرات الأخرى وفلاش LED.

ومن المتوقع أن يأتي هاتف Mi10T Pro بسعة كبيرة في البطارية، حيث تشير التسريبات إلى أن الهاتف يضم بطارية بقدرة 5000 mAh، وهي سعة أعلى من البطارية المقدمة في هواتف Mi 10 5G، وMi 10 Ultra.

يذكر أن التسريبات لم توضح فئة المعالج المستخدم في هاتف Mi10T Pro، إلا أن التوقعات تشير إلى أن الهاتف سيأتي بمعالج Snapdragon 865 أو Snapdragon 865 Plus.

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