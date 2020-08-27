شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سر التسمية.. اعرف تاريخ Epic Games الشركة الشهيرة بعدائها مع أبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

هذا ما نرصده موفقا لما ذكره موقع " populartimelines"، فإن شركة Epic Games هي شركة أمريكية مطورة لألعاب الفيديو والبرامج ومقرها في كاري بولاية نورث كارولينا.

تأسست الشركة بواسطة تم سوينى باسم Potomac Computer Systems في عام 1991، وتقع في الأصل في منزل والديه في بوتوماك بولاية ماريلاند.

ولكن بعد إطلاق أول لعبة فيديو تجارية له ZZT، أصبحت الشركة Epic MegaGames في أوائل عام 1992 وأحضرت مارك رين، الذي يشغل منصب نائب رئيس الشركة حتى الآن، كما نقل مقرهم الرئيسي إلى Cary في عام 1999، وتم تبسيط اسم الاستوديو إلى Epic Games،



من أين جاءت فكرة هذا الاسم؟ من أين جاءت فكرة هذا الاسم؟

كان سويني يدرس الهندسة الميكانيكية ويعيش في مسكن في جامعة ماريلاند في بداية تسأيسه للشركة، وكثيرًا ما كان يزور والديه، اللذين كانا يعيشان بالقرب من مدينة بوتوماك ببولاية ماريلاند ، حيث يوجد جهاز الكمبيوتر الشخصي الخاص به، المستخدم في العمل والترفيه.

من هذا الموقع، بدأ سويني شركة بوتوماك لأنظمة الكمبيوتر كشركة استشارية للكمبيوتر، لكنه اكتشف لاحقًا أنه سيكون هناك الكثير من العمل الذي سيتعين عليه القيام به للحفاظ على استقرار العمل، وألغى الفكرة.

Advertisements

ولكن بعد الانتهاء من لعبته ZZT في أكتوبر 1991، اختار Sweeney إعادة استخدام اسم Potomac Computer Systems لإطلاق اللعبة للجمهور.

كان النجاح غير المتوقع لـ ZZT، الناجم في معظمه عن سهولة تعديل اللعبة باستخدام لغة برمجة ZZT-oop المخصصة من سوينى، هو الذي جعل سويني يفكر في تحويل Potomac Computer Systems إلى شركة ألعاب فيديو.

وتم بيع ZZT من خلال أنظمة لوحة الإعلانات، وفي أوائل عام 1992، وجد سويني نفسه وشركته الجديدة لألعاب الفيديو في مواجهة مع الاستوديوهات الأكبر، مثل Apogee Software و id Software التي كانت مهيمنة، وكان عليه أن يجد اسمًا أكثر جدية له.

على هذا النحو، ابتكر سويني "Epic MegaGames"، والذى يعدم دمج بين "Epic" و "Mega" وهى كلمات تدل على الضخامة لجعله يبدو وكأنه يمثل شركة كبيرة، على الرغم من أنه كان الموظف الوحيد فيها.

سرعان ما خضع سويني للبحث عن شريك تجاري، وفي النهاية قابل مارك رين، الذي ترك وظيفته سابقًا في شركة ID Software وانتقل إلى تورونتو بأونتاريو، وسرعان ما كان لدى الشركة 20 موظفًا يتألفون من مبرمجين وفنانين ومصممين ثم استمرت مسيرة الشركة التي أًصبحت فعلا في ضخامة اسمها وشملت على أكثر ألعاب الفيديو شهرة.