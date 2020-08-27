شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطرح الإصدار التجريبى السادس من iOS 14.. اعرف إيه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت أبل الإصدار التجريبى السادس من iOS 14 و iPadOS 14 للمطورين لأغراض الاختبار، بعد أسبوع واحد من نشر النسخة التجريبية الخامسة وأكثر من شهرين بعد الكشف عن البرنامج الجديد فى WWDC الرئيسى، ويمكن للمطورين المسجلين تنزيل الإصدارات التجريبية بعد تثبيت ملف التعريف المناسب من مركز مطورى Apple .

يقدم ‌iOS 14 شاشة رئيسية مُعاد تصميمها تدعم عناصر واجهة المستخدم على iPhone لأول مرة، بالإضافة إلى إعادة تصميم "الأدوات" ويمكن الآن تخصيصها بثلاثة أحجام من خلال معرض "الأدوات" الجديد.

لم تعد المكالمات الهاتفية الواردة ومكالمات FaceTime تشغل شاشة iPhone‌ / iPad بالكامل، كما تم تصغير طلبا Siri ، لذا فإن استدعاء ‌Siri لا يحتكر الشاشة، كما أصبح Siri أكثر ذكاءً فى ‌iOS 14‌ ويمكنه إرسال رسائل صوتية، ويمكن الآن تشغيل الإملاء على الجهاز.

ويسمح وضع صورة فى صورة للمستخدمين أيضا الجديد بمشاهدة مقاطع الفيديو أو استخدام ‌FaceTime‌ أثناء استخدام تطبيقات أخرى.

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أما ميزة App Clips فتتيح للمستخدمين الاستفادة من بعض ميزات التطبيق دون الحاجة إلى تنزيل تطبيق كامل، وهى مفيدة للإجراءات السريعة مثل شراء القهوة أو حجز مطعم أو استئجار سكوتر، حيث سيكون تنزيل تطبيق كامل أمرًا صعبًا، كما يمكن فحص App Clips من أكواد QR أو علامات NFC أو أكواد مشبك التطبيقات المصممة من قبل Apple ، بالإضافة إلى إمكانية مشاركتها فى الرسائل أو الوصول إليها من Safari.

وفى تطبيق الرسائل، يمكنك الآن تثبيت المحادثات المهمة، واستخدام إشارات @ فى الدردشات الجماعية، والاستفادة من الردود المضمنة للحفاظ على تنظيم المحادثات متعددة الأشخاص بشكل أفضل، كما توجد خيارات Memoji جديدة ويمكن تعيين رموز للمحادثات الجماعية مع الصور أو الرموز التعبيرية أو Memoji