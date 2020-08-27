شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها ازاى.. هكذا يمكنك منع جوجل من تتبع موقعك عن طريق تليفونك أو متصفحك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يثير تتبع الموقع مشكلة تتعلق بالخصوصية، هل تريد أن تسجل جوجل جميع رحلاتك المتجولة؟ هل أنت مرتاح لمعرفة أين مكانك في جميع الأوقات؟ هذا ما عليك أن تسأله لنفسك مع معرفة كيفية إيقاف تتبع الموقع على هاتف أندرويد، وهنا نرصد الخطوات التى يجب اتبعها إذا كنت تستخدم نظام أندرويد 10 وفقا لما ذكره موقع "the verge".

امنع جوجل من تتبعك

ربما تعلم أن جوجل يمكنها تتبع موقعك وحركاتك من خلال تطبيق خرائط جوجل، ولكن قد لا تدرك أن هاتف أندرويد الخاص بك يتتبع أيضًا تحركاتك وأنشطتك من خلال العديد من التطبيقات المدمجة الأخرى.

إذا كنت لا تريد حقًا أن يتتبع هاتفك أيًا من تحركاتك وأنشطتك، فهناك طريقة لإيقاف تشغيل التتبع، وعليك فقط أن تدرك أنك على الأرجح ستجعل العديد من تطبيقاتك مثل تطبيقات مشاركة الرحلات وتطبيقات الطقس وبالطبع تطبيقات الخرائط أقل قابلية للاستخدام، أو في بعض الحالات، غير قابلة للاستخدام تمامًا.

أوقف تتبع جوجل باستخدام متصفح

• حدد "عناصر التحكم في النشاط" الموجودة في القائمة اليمنى.

• قم بالتمرير لأسفل من خلال الأنشطة المختلفة واختر أي منها ترغب في إيقاف تشغيله.

قد يستغرق هذا بعض الوقت، خاصة إذا كنت تريد إجراء بعض الأبحاث حول ما ستؤثر عليه.

تشمل الأنشطة المدرجة التي ستكشف عن موقعك "نشاط الويب والتطبيقات"، الذي يغطي أي شيء قمت به على تطبيقات وخدمات Google) و "سجل المواقع"، وهو المكان الذي ذهبت إليه بجهازك.

قد ترغب في تحديد "تضمين التسجيلات الصوتية" ضمن "نشاط الويب والتطبيقات".

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ويمكنك أيضًا حذف "معلومات الجهاز"، وهى معلومات حول جهات الاتصال والتقويمات وما إلى ذلك، و "سجل YouTube"، الذي يتضمن كلاً من سجل البحث والمشاهدة و "تخصيص الإعلان" الذي يستخدم سجلك لاختيار الإعلانات التي ستراها.

• ارجع إلى صفحة "نشاطي" واضغط على "حذف النشاط بواسطة" في القائمة اليمنى.

• ستظهر لك نافذة منبثقة تتيح لك حذف نشاطك بناءً على الفترة الزمنية: آخر ساعة، أو آخر يوم، أو "كل الوقت"، أو "نطاق مخصص" لتاريخ محدد نطاق.

• إذا اخترت "كل الوقت" أو "نطاق مخصص"، فيمكنك حينئذٍ تصفية تلك المعلومات بناءً على الخدمات، وعندما تكون جاهزًا، اضغط على "التالي".

• ستحصل بعد ذلك على معاينة لبعض الأنشطة التي سيتم حذفها، إذا كنت موافقًا على ذلك، فحدد "حذف".



إيقاف تتبع جوجل على جهاز أندرويد إيقاف تتبع جوجل على جهاز أندرويد • اذهب للاعدادات. ابحث عن "حسابات" واضغط على حساب بريدك الإلكتروني في Google، وإذا كان هناك أكثر من حساب مدرج، فاضغط على الحساب الذي تريد تغييره.

• اضغط على "حساب Google".

• قم بالتمرير لأسفل إلى "إدارة البيانات والتخصيص" وحدده.

• ابحث ضمن "عناصر التحكم في النشاط"، وكما هو الحال مع إصدار المتصفح، يمكنك إيقاف أو إيقاف مراقبة الأنشطة المختلفة.

• إذا كنت تريد المزيد من التحكم الدقيق في أنشطتك، فيمكنك التمرير لأسفل وتحديد "إدارة عناصر التحكم في نشاطك"، سيكون لديك الآن حق الوصول إلى صفحة تشبه إلى حد بعيد صفحة ويب "عناصر التحكم في النشاط".