شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يختبر النموذج الأولى لصاروخ المركبة الفضائية للمريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم إجراء الاختبار فى 23 أغسطس فى منشأة بوكا تشيكا التابعة لشركة SpaceX فى تكساس، والتى قد تؤدى إلى أول رحلة لطائرة SN6 فى نهاية هذا الأسبوع، بينما أجرى نموذج SN5 قفزته في وقت سابق من هذا الشهر، ويتم إعداده حاليًا لإطلاقات أخرى يمكن أن تمهد الطريق للمهمة الكبيرة إلى المريخ.

ولعل أحدث اختبار لـSN6 يهدف لجعله جاهزًا للسفر جنبًا إلى جنب مع سلفه SN5، كما أجرى الفريق تشغيل لمحرك Raptor الضخم لبضع ثوان فى اختبار استعدادا لهذه القفزة، ما أدى إلى اندلاع هدير وألسنة اللهب والدخان من قاعدة الصاروخ، ويعنى هذا الإنجاز الناجح أن الصاروخ يمكنه محاولة أول رحلة تجريبية له في أقرب وقت في نهاية هذا الأسبوع.

قد يكون الكثيرون قد فقدوا الثقة فى قدرة إيلون ماسك، الرئيس التنفيذى على إرسال صاروخ إلى المريخ بنجاح بعد المحاولات الكثيرة الفاشلة، لكن هذا تغير واضح.

أشعل محرك SN5 المعدني الكبير المكون من تسعة طوابق محرك Raptor الفردي وارتفع ببطء في الهواء قبل أن يعود بلطف إلى الأرض ويهبط في وضع مستقيم على مسافة قصيرة من مكان الإطلاق.

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وكتب ماسك على تويتر رداً على الإطلاق: "يبدو إطلاق كوكب المريخ حقيقياً"، مضيفاً في وقت لاحق أن "التقدم يتسارع".

كما أنه للحظة بعد اشتعال المحرك لأول مرة، بدا الأمر كما لو أن النموذج الأولي كان يكافح من أجل التحليق في الهواء، لكن بعد ذلك ارتفع فجأة فوق دخانه، وحلق ودخل في هبوط ناعم.

وشهد ماسك العديد من تجارب الصعود والهبوط لصاروخه المحبوب Starship ومكوناته، وبعد القفزة الناجحة لـ SN5، شارك الرئيس التنفيذي على تويتر، أن محرك Raptor لم ينفجر بعد الوصول إلى ضغط غرفة احتراق عالي جديد أثناء اختبار حرق محكوم.

وحقق المحرك، وهو قطعة مهمة من صاروخ Starship، رقمًا قياسيًا يبلغ 330 بارًا، وتمكنت المحركات السابقة من الحفاظ على 290 إلى 300 بار فقط.

وشهدت شركة SpaceX انفجار أربعة من نماذج المركبة الفضائية الخاصة بها، وكان أحدث إخفاق في مايو، كما اختفى النموذج الأولي من الرقم التسلسلي 4 في كرة نارية في موقع SpaceX في تكساس بعد فترة وجيزة تم إشعال المحرك لاختبار الضغط.