شركة Realme تعمل على تصاميم جديدة من أجل ساعاتها الذكية المستقبلية

فاطمة أيت طالب - دبي - تعمل شركة Realme على تصاميم جديدة لساعاتها الذكية، فقد تم إيداع إثنين من هذه التصاميم الجديدة في مكتب براءات الإختراع والعلامات التجارية في الصين. تم الإعلان عن الساعة الذكية الأولى من شركة Realme والتي تحمل إسم Realme Watch منذ شهر تقريبًا، وهذه التصاميم الجديدة تتشابه في الكثير من النواحي معها، بما في ذلك الشكل.

في الواقع، يبدو هذا التصميم مماثلاً لتصميم الساعة الذكية Realme Watch للوهلة الأولى، ولكن الفحص الدقيق يكشف عن بعض الإختلافات. يبدو أن الشاشة أصغر قليلاً والزر أصبح في الأعلى. أيضًا، نتوء مستشعر ضربات القلب في الخلف أصبح مربعًا الآن.

وفيما يخص التصميم الثاني، فهذا التصميم يجلب القليل من الألوان إلى الواجهة للحصول على مظهر بلونين. أيضًا، الزر الموجود على الجانب مستدير، مما قد يشير إلى أنه قابل للدوران.

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جدير بالذكر أن كلا التصميمين يحتويان على أحزمة مختلفة، أحدهما مُزود بإبزيم والآخر قابل للضغط، ولكن Realme Watch الحالية تأتي أيضًا مع أحزمة مختلفة حسب المنطقة. وبطبيعة الحال، لا يزال من غير الواضح الآن ما إذا كانت شركة Realme ستستخدم أحد هذين التصميمين في ساعاتها الذكية المستقبلية.