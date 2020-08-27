شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مزايا جديدة تصل لـ Messenger Rooms مع اقتراب الدراسة.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضافت خدمة Messenger Rooms ، المنافسة لـ Zoom ، مزايا جديدة تهدف إلى تسهيل إنشاء الغرف واكتشافها، بالإضافة إلى تلك التى تزيد من إضفاء الطابع الشخصى على تجربة الغرف الخاصة بك، وتأتى التغييرات بعد التراجع الطفيف الأخير لـ Messenger من أعلى مخططات متجر التطبيقات فى الولايات المتحدة، حيث يحتل عادةً المرتبة العاشرة فى أعلى 10، لكن خلال الأسبوع الماضى، وصل التطبيق للمرتبة 15 ، وفقًا لبيانات من شركة بيانات وتحليلات الهاتف المحمول App Annie.

ووفقا لموقع "تك كرانش" عاد التطبيق إلى أعلى 10 منذ ذلك الحين، ولكن مع بدء المدارس الافتراضية فى الولايات المتحدة، يمكن أن يشهد انخفاضًا فى الاستخدام، حيث يصبح الأطفال أكثر راحة مع الحلول البديلة، مثل Zoom و Google Meet ، ومن الممكن استخدامها فى محادثات ما بعد المدرسة ، كذلك صعد تطبيق Meet إلى رقم 15 حيث بدأت بعض المدارس الدراسة فى أغسطس، على سبيل المثال، بينما Zoom هو رقم 1 فى متجر التطبيقات الأمريكي.

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سيعرض الإصدار الجديد من Messenger Rooms الآن الغرف التى تمت دعوتك إليها أعلى علامة تبويب الدردشات فى صندوق الوارد لديك لتسهيل العثور عليها، وستجعل أيضًا القدرة على إنشاء غرفة جديدة أكثر وضوحًا، من خلال وضع الخيار فى المقدمة والوسط فى علامة التبويب الدردشات.

التغييرات الأخرى تؤثر على إدارة الغرف، إذ يمكنك الآن إنشاء غرفة مع نشاط افتراضى أو مقترح أو مخصص، وتحديد تاريخ بدء مستقبلى، وتخصيص اختيار جمهورك، كما يقول Facebook. بالإضافة إلى ذلك، ستتيح لك ميزة إدارة الغرف عرض الغرف التى أنشأتها أو الانضمام إليها أو تعديلها أو حذفها لاحقًا، أو دعوة المزيد من الأشخاص للانضمام إلى غرفة موجودة، وسيسهل خيار مشاركة الغرف أيضًا إرسال إشعار إلى صديق لتذكيره بدعوته.