شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين Facebook shops و Marketplace؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة فيس بوك أمس خدمة جديدة أطلقت عليها اسم Facebook shops والمصممة خصيصا لمساعدة التجار الصغار على تحقيق الربح وسط أزمة جائحة فيروس كورونا، كما أنها محاولة من عملاق التواصل الاجتماعى لمواكبة اتجاه المستخدمين حول العالم نحو التسوق الالكترونى، وفيما يلى مقارنة بينها وبين خدمة Marketplace

Facebook shops

تعد وجهة تسوق جديدة، حيث يمكنك العثور على منتجات من مجموعة متنوعة من الأنشطة التجارية المختلفة، لكنها تختلف عن Facebook Marketplace ، ودعمت الشركة الميزة بأدوات جديدة للشركات التى تدير Facebook Shops، بما فى ذلك تصميم جديد، والقدرة على رؤية معاينة للمجموعات فى الوقت الفعلى، والقدرة على إنشاء متاجر تلقائيًا إذا كنت بائعًا جديدًا.

وستتميز المتاجر أيضًا بخيار مراسلة جديد للعملاء لإرسال رسائل للبائعين عبر Messenger أو WhatsApp أو انستجرام Direct.

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Marketplace

كانت هذه الميزة محاولة من فيس بوك للتفوق على موقع Craigslist الأمريكى، إذ سيجد المستخدم مجموعة من السلع التى يمكن شراؤها حسب منطقته، ثم يتعرف على التفاصيل دون دفع المال عبر فيس بوك، مما يجعل هذه الميزة مختلفة عن الخدمة التى تقدمها مواقع مثل Etsy وEbay والتى تسهل المعاملات مباشرة عن طريق بطاقة الائتمان أو بأى بال دون الحاجة إلى إجراء محادثات مع البائع.

ويمكن للمستخدمين تجربة الخدمة بكل سهولة من خلال الضغط على أيقونة Marketplace بتطبيق فيس بوك أسفل الشاشة، لينتقلوا إلى صفحة تعرض قوائم السلع فى المنطقة المحيطة، كما يمكن البحث وفقا لكلمات رئيسية أو فئات، ويمكن أيضا توسيع نطاق الاستعلام ليشمل مدن مختلفة.